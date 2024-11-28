Yoğun Kar Yağışı Güven Göleti'ne Can Verdi - Son Dakika
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Yoğun Kar Yağışı Güven Göleti'ne Can Verdi

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Samsun'un Kavak ilçesinde 3 gün süren yoğun kar yağışı, yaz aylarında kuraklık çeken Güven Göleti'nde su seviyesinin yükselmesine neden oldu. Yerel halk, kar yağışının bereket getirdiğini belirtirken, gölete yapılan destekten dolayı teşekkürlerini ilettiler.

28.11.2024 00:52  Güncelleme: 01:00
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Yoğun kar yağışı Güven Göleti'ne yaradı

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesindeki yoğun kar yağışı, yaz aylarında kuraklık nedeniyle neredeyse kuruma noktasına gelen Güven Göleti'ne yaradı.

Samsun'un Kavak ilçesinde 3 gün önce başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle beyaz gelinliğini giyen ilçenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Kar, ilçeye içme suyu sağlayan Güven Göleti'ne de can suyu oldu. Yazın kuraklıkla boğuşan göl, şimdilerde yoğun kar yağışı ile eski haline dönmeye başladı.

Emekli öğretmen Ramazan Atıcı, yağmur ve karın ilçeye bereket getirdiğini belirterek, "İlçemiz beyaz örtüsüne büründü ve bu kar yağışı sayesinde göletimizde su seviyesi yükselmeye başladı. Yazın kuraklıkla karşılaştığımızda, bu tür doğal desteklerin çok önemli olduğunu bir kez daha gördük. Divan Göleti'nden yapılan su takviyesiyle birlikte su seviyesinin arttığına şahit olduk" dedi.

Ayrıca Atıcı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'a gölete yapılan bu destek için teşekkür etti.

Yoğun Kar Yağışı Güven Göleti\'ne Can Verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yoğun Kar Yağışı Güven Göleti'ne Can Verdi - Son Dakika

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