YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazze'deki tanıklıkları paylaşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazze'deki tanıklıkları paylaşacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazze\'deki tanıklıkları paylaşacak

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı rektörü Gassan Ebu Sitte'nin Gazze'deki tanıklıklarını Ankara'da vereceği konferansta paylaşacağını açıkladı. Özvar, Türkiye'nin Filistin halkının yanında olduğunu vurgulayarak, desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Sitte'nin tanıklıklarının Türkiye tarafından Lahey'de kullanılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

22.05.2024 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Fransız Parlamentosunda düzenlenen etkinlikte Gazze'deki tanıklıklarını anlatmak için Paris'e giden ancak ülkeye girişi engellenen Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü Gassan Ebu Sitte'nin 27 Mayıs'ta Ankara'da vereceği konferansta, Gazze'deki şahitliklerini paylaşacağını açıkladı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Özvar, Düzce Üniversitesinde öğrencilerle sohbeti sırasında Ahmad Omari adlı Filistinli öğrenci söz alarak Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek için teşekkür etti.

YÖK'ün Filistinli öğrencilere Türk üniversitelerinin kapılarını açmasından dolayı müteşekkir olduklarını ifade eden İnşaat Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Omari, "Gazze'deki yaşayan arkadaşlarımız, Türkiye'nin yaptıklarını görüyorlar. Biz de bütün yardımları görüyor ve yakından takip ediyoruz." dedi.

Özvar, Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu belirterek, desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.

Almanya'nın, hakkında verdiği Schengen ülkelerine giriş yasağı nedeniyle Paris havaalanında Fransa'ya girişine izin verilmeyen Glasgow Üniversitesi'nin Filistin asıllı rektörü Dr. Ebu Sitte ile telefonda görüştüğünü hatırlatan Özvar, kendisine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze kuşatması sırasında Şifa Hastanesi ve El Ehli Hastanesinde hekimlik yapan Sitte'yi, Türkiye'ye davet ettiğini bildiren Özvar, şu ifadeleri kullandı:

"Sitte'ye 'Gel Fransız parlamentosunda anlatamadıklarını Türkiye'de üniversitede anlat' dedim. O da çok memnun oldu ve davetimizi kabul etti. 27 Mayıs günü Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde konferans verecek. Gazze'deki şahitliklerini bizimle paylaşacak."

Sitte'nin, Lahey'de Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine İsrail aleyhindeki soykırım soruşturmasında tanık olarak ifade verdiğini hatırlatan Özvar, "Ankara'da dile getireceği tanıklıkları, Türkiye'nin Lahey'de kullanmasını arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Erol Özvar, Konferans, Filistin, Türkiye, Ankara, Gazze, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazze'deki tanıklıkları paylaşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
17:08 Adnan Oktar: Reisi’ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var Adnan Oktar: Reisi'ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 19:26:51. #1.13#
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazze'deki tanıklıkları paylaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement