YÖK Başkanı Özvar'dan Rektörlere Araştırma Daveti - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar'dan Rektörlere Araştırma Daveti

YÖK Başkanı Özvar\'dan Rektörlere Araştırma Daveti

Özvar, rektörlere uluslararası araştırmacılarla işbirliği yapmaları için çağrıda bulundu.

08.11.2024 20:47
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, rektörlere hitaben, "Gerek kamuda gerek özel sektörde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerli ve yabancı kaliteli araştırmacılarla temasa geçmenizi, bu araştırmacıları bünyenize katmanızı arzu ediyoruz ve destekliyoruz." dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'na katılan Özvar, yaptığı konuşmada, toplantı sayesinde rektörlerle yükseköğretim konusunda görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Rektörlerle mümkün olan her fırsatta bir araya geldiklerini belirten Özvar, "Yükseköğretim sistemimize dair bütün konularda istişarelerde bulunmaya, mümkün olan en güçlü ortak zemini sağlamaya büyük önem veriyoruz. Bu anlayışımızın bir tezahürü olarak bir süre önce Kurulumuz tarafından '2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu' başlığıyla bölgesel toplantılar düzenlemeye başladık. Bu toplantıların ilkini eylül ayında Ankara'da araştırma üniversitelerimizle, ikincisini ise ekim ayında Diyarbakır'da bölge üniversitelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik." diye konuştu.

"İşbirliklerini daha fazla geliştirmemizin fevkalade faydalı olacağına inanıyorum"

Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak akademik dayanışma kültürüne önemli katkılar sunan Anadolu Üniversiteler Birliği ve benzeri mekanizmaların varlığını önemsediklerini dile getirdi.

Anadolu Üniversiteler Birliği gibi mekanizmaların birçok avantajının bulunduğunun altını çizen Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversitelerimiz arasında düzenli ve sağlıklı işleyen bu neviden mekanizmaların kurulmasıyla, yükseköğretim sistemimize dair her türlü sorunun ortak akılla çözülmesi, araştırma, eğitim-öğretim ve bilgi paylaşımı faaliyetlerinde işbirliklerinin geliştirilmesi, üniversitelerimizin sahip oldukları altyapıların diğer üniversitelerimizin de ortak kullanımına açılması ve en iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi çok sayıda faydalı neticenin elde edileceğine inanıyorum. Anadolu Üniversiteler Birliği olarak önümüzdeki dönemde üniversitelerimiz arasındaki işbirliklerini daha fazla geliştirmemizin fevkalade faydalı olacağına inanıyorum. Ortak araştırma merkezlerinin kurulması, proje işbirliklerinin artırılması, öğrencilere yönelik proje pazarlarının düzenlenmesi gibi başlıkları dikkatle değerlendirmekte fayda olduğu kanaatindeyim."

Son dönemde çok sayıda ülkeyle somut işbirliklerini geliştirmeye yönelik benzer mutabakat zabıtları imzaladıklarına ve bu faaliyetlerin Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması yönünde atılmış önemli adımlar olduğuna dikkati çeken Özvar, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde bu yöndeki çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Siz kıymetli rektörlerimizden de bu yöndeki çalışmaları sahiplenmenizi ve güçlü bir şekilde destek vermenizi rica ediyorum. Doktora derecesine sahip nitelikli araştırmacıların kısmi zamanlı görevlendirmesine imkan tanıyan 2547 sayılı Kanun'un ek maddelerinin nasıl daha etkili uygulanabileceğine ve nitelikli doktoralı araştırmacıların üniversitelerimize nasıl kazandırılabileceğine yönelik önemli değerlendirmeler yaptık. Gerek kamuda gerek özel sektörde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yerli ve yabancı kaliteli araştırmacılarla temasa geçmenizi, bu araştırmacıları bünyenize katmanızı arzu ediyoruz ve destekliyoruz. Bu imkanlardan daha fazla istifade etmeniz en büyük temennimizdir. Anadolu Üniversiteleri Birliği ve benzeri coğrafi üniversite birliklerinin yükseköğretim sistemimizde yaşanan bütün bu gelişmelerin ve tecrübelerin karşılıklı paylaşılacağı, yeni fikirlerin neşet edeceği kıymetli bir platform oluşturacağına inanıyorum."

Toplantıya Anadolu Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve 17 rektör katıldı.

Özvar, ayrıca toplantı öncesinde ERÜ Mühendislik Fakültesi önüne inşa edilen "Yapay Zekanın ABC'si" yapıtının açılışını yaptı, Rektörlükte öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Erol Özvar, Eğitim, Sağlık, Güncel, Rektör, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar'dan Rektörlere Araştırma Daveti - Son Dakika

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