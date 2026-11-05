YÖK Başkanı Özvar, Hacettepe Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı'nda konuştu: - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, Hacettepe Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı'nda konuştu:

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- "Avrupa'da ortalama bir öğrenci lisans eğitimini 20-30 dersle bitirirken Türkiye'de öğrencilerimiz 50-60 dersten aşağı ders almıyor ama adım atmak durumundayız. Artık hocaya göre ders anlayışını kenara bırakıp derse göre hoca yönelimine geçmek zorundayız"

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Avrupa'da ortalama bir öğrenci lisans eğitimini 20-30 dersle bitirirken Türkiye'de öğrencilerimiz 50-60 dersten aşağı ders almıyor ama adım atmak durumundayız. Artık hocaya göre ders anlayışını kenara bırakıp derse göre hoca yönelimine geçmek zorundayız." dedi.

Özvar, Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Yerleşkesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde, yeni akademik yılın akademisyenler, öğrenciler, idari personel, üniversite ve Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konan "Terörsüz Türkiye" hedefinin, milli birlik ve kardeşliği güçlendireceğini belirten Prof. Dr. Özvar, ülkenin imkanlarının kalkınmaya ve toplumun refahına daha fazla yönlendirilmesine zemin hazırlayacağını ifade etti.

Filistin halkıyla dayanışmanın üniversiteler için insani bir sorumluluk olduğunu, İsrail'in yaptığı katliamların insanlığın vicdanında derin bir yara açtığını ifade eden Özvar, insan hayatının, bilginin ve eğitimin değerini savunan üniversitelerin Filistin halkıyla dayanışmayı sürdüreceğini kaydetti.

Bilim ve teknolojideki gelişmelere de işaret eden Erol Özvar, dünyanın kapsamlı bir değişimden geçtiğini belirtti.

Prof. Dr. Özvar, Hacettepe Üniversitesinin araştırma üniversitesi özelliğine değinerek "Üniversitemizin araştırma performansına ilişkin göstergeler bu alandaki gücünü somut bir biçimde ortaya koymaktadır ki bu, gerçekten hepimiz açısından memnuniyet vericidir." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitenin sağlık alanındaki birikiminin toplumdaki karşılığını dile getiren Özvar, Hacettepe Üniversitesinin, Türkiye'nin farklı bölgelerinden şifa arayışıyla gelen hastalar ve aileleri için bilgiye ve tecrübeye duyulan güveni temsil ettiğini belirtti.

"Yapay zeka bilgiye erişimi kolaylaştırırken büyük veri kümelerinin incelenmesini destekleyen imkanlar da sunmaktadır"

Araştırma sonuçlarının üretime ve ekonomik değere dönüşmesinin, yükseköğretim politikalarının önemli başlıkları arasında yer aldığını vurgulayan Özvar, şöyle konuştu:

"Hacettepe Teknokent güçlü altyapısı ve bünyesindeki teknoloji firmalarıyla bu bileşimin önemli merkezlerinden biridir. Yazılım, bilişim, sağlık teknolojileri ve savunma sanayi alanlardaki çalışmalar üniversitemizin araştırma gücünün üretim dünyasıyla buluşturmaktadır. Üzerinde etraflıca düşünmeniz gereken konuların başında son yıllarda gittikçe önem arz eden yapay zeka geliyor. Bugün akademisyenlerimiz araştırmalarını öğrencilerimiz ise öğrenme süreçlerinin farklı aşamalarında bu teknolojiden faydalanmaktadır. Yapay zeka bilgiye erişimi kolaylaştırırken büyük veri kümelerinin incelenmesini ve araştırmaların yürütülmesini destekleyen imkanlar da sunmaktadır. Temel meselemiz bu imkanlardan yararlanırken bilimsel ilkelerimizi ve akademik sorumluluğumuzu koruyabilmektir. YÖK olarak hazırladığımız etik ve akademik rehberde de akademik dürüstlüğü koruyan, sorumlu ve şeffaf kullanıma yol gösteren bir anlayış yer almaktadır."

Erol Özvar, yapay zekanın öğretim süreçlerinde farklı öğrenme ihtiyaçlarına uygun örnekler, alıştırmalar ve geri bildirimler sunabileceğini, bu imkanlardan yararlanabilmek için öğretim elemanlarının rehberliğinin ve kurumsal desteğin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Program, müfredat ve ders yapılarında cesur adımlar atılması çağrısı yapan YÖK Başkanı Özvar, şöyle devam etti:

"Artık çok sayıda derslerimizi değerlendirmemiz gerekiyor. Derslerin adları ve sayıları önemli değil, derslerin içeriği önemli. Biz bu bakımdan öğrencilerimize daha fazla uygulamayı, öğrencilerimizi daha fazla gerçek hayatın içine çekmek için ders sayılarımızı, ders içeriklerimizi mutlaka gözden geçirmek gerekiyor. Ortalama hemen hemen bütün programlarımızda verdiğimiz ders sayıları yaklaşık 50 ile 80 arasında değişiyor. Avrupa'da ortalama bir öğrenci lisans eğitimini 20-30 dersle bitirirken Türkiye'de öğrencilerimiz 50-60 dersten aşağı ders almıyor ama adım atmak durumundayız. Artık hocaya göre ders anlayışını kenara bırakıp derse göre hoca yönelimine geçmek zorundayız. Ortaya çıkabilecek tabloyu da iyi yönetebilmemiz lazım."

Törende, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası konser verdi, üniversitenin 60'ıncı yılına ilişkin hazırlanan film gösterildi.

Öte yandan törende bilimsel teşvik ödülleri verildi, profesör olan akademisyenlere belgeleri takdim edildi.

Kaynak: AA
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