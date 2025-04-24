YÖK Başkanı Özvar, KKTC'de YÖDAK'ı ziyaret etti - Son Dakika
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YÖK Başkanı Özvar, KKTC'de YÖDAK'ı ziyaret etti

YÖK Başkanı Özvar, KKTC\'de YÖDAK\'ı ziyaret etti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunu (YÖDAK) ziyaret etti.

24.04.2025 19:43
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunu (YÖDAK) ziyaret etti.

Resmi ziyaretlerde bulunmak için KKTC'ye giden Özvar, temasları kapsamında Lefkoşa'da YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Aykut Hocanın ile kurulda bir araya geldi.

Burada konuşan Özvar, iki ülke arasında yükseköğretim alanına ilişkin önemli toplantılar gerçekleştirdiklerini ve üniversiteler arasındaki işbirliğini mevcut durumdan daha da yukarıya çıkarma konusunda ortak irade sergilediklerini belirtti.

İşbirliği konusunda KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile önemli mesafeler kaydettiklerini vurgulayan Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği rotanın da bu yönde olduğunu söyledi.

Üniversitelerdeki programları genişletme noktasında çalışmalarını artıracaklarını dile getiren Özvar, "Bunun yanı sıra önemli konulardan bir tanesi bilhassa iki ülke üniversite öğretim elemanları arasında akademik işbirliğinin daha da artırılması gerçekten önem arz ediyor. Zira KKTC üniversitelerinin akademik üretkenliğinin artması bu üniversitelerimizin uluslararası bilinirliği açısından çok ciddi katkılar meydana getirecektir. Bu açıdan da inşallah Yükseköğretim Kurulunun kapasitesini buradaki üniversitelerimizin istifadesine muhtelif vesilelerle açacağız." dedi.

YÖDAK'a her türlü destek vereceklerini aktaran Özvar, KKTC üniversitelerinin gelecek dönemde ortak girişimlerle adından daha fazla söz ettireceğine inandığını ifade etti.

"Çalışmalarımızda sizi yanımızda hissediyoruz"

YÖDAK Başkanı Hocanın da YÖDAK'ın güçlendirilmesi ve kalite odaklı çalışmalarını YÖK'ün çok güçlü şekilde desteklediğini söyledi.

Bugün gerçekleştirilen toplantılarda işbirliğin artırılmasına yönelik konularla ilgili görüşlerin ortaya konulduğunu anlatan Hocanın, şunları kaydetti:

"YÖDAK olarak YÖKSİS sisteminin devreye konulmasından kalite süreçleriyle ilgili olarak gereğini yapmaya hazırız. Sizin desteğinizle yükseköğrenim alanının kalitesini artırmaya ve irademizi de ortaya koymaya hazırız. Dolayısıyla bu çalışmalarımızda sizi yanımızda hissediyoruz ve bundan da onur ve gurur duyuyoruz."

Ziyarette YÖK ve YÖDAK heyetleri de yer aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel YÖK Başkanı Özvar, KKTC'de YÖDAK'ı ziyaret etti - Son Dakika

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