YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazze'deki insanlık dramını anlatan Glasgow Üniversitesi rektörüyle bir araya geldi - Son Dakika
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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazze'deki insanlık dramını anlatan Glasgow Üniversitesi rektörüyle bir araya geldi

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Gazze\'deki insanlık dramını anlatan Glasgow Üniversitesi rektörüyle bir araya geldi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İsrail'in Gazze kuşatması sırasında gönüllü hekimlik yapan ve yaşadıklarını bazı Avrupa ülkelerinde anlatması engellenen Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü Gassan Ebu Sitte ile bir araya geldi. Özvar, YÖK'teki görüşmede yaptığı konuşmada, Gazze'deki şahitliklerini Türkiye'deki bir konferansta anlatma davetini kabul eden Ebu Sitte'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

27.05.2024 10:43
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İsrail'in Gazze kuşatması sırasında gönüllü hekimlik yapan ve yaşadıklarını bazı Avrupa ülkelerinde anlatması engellenen Glasgow Üniversitesinin Filistin asıllı rektörü Gassan Ebu Sitte ile bir araya geldi.

Özvar, YÖK'teki görüşmede yaptığı konuşmada, Gazze'deki şahitliklerini Türkiye'deki bir konferansta anlatma davetini kabul eden Ebu Sitte'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ebu Sitte'nin Gazze'deki çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyleyen Özvar, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan insanlık dramını, soykırımı şiddetle telin ediyoruz. Bir an önce bu insanlık dramının son bulmasını arzu ediyoruz. Türkiye'ye gelmiş olmanız fevkalade memnuniyet verici. Davetimizi kabul ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Bugün Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde vereceğiniz konferans ve paylaşacağınız tanıklıklar, Gazze'de ve dünyada yaşayan diğer Müslümanlar için fevkalade ehemmiyet arz ediyor. Türkiye, her zaman Filistinli Müslümanların arkasında bulunmuştur, bundan sonra da bulunmaya devam edecektir."

"Türkiye'de zaten aynı dramı hisseden insanlarla beraberiz"

Gassan Ebu Sitte ise Türkiye'de yabancılık çekmediğini vurgulayarak, "Türkiye'de zaten aynı dramı hisseden insanlarla beraberiz. Biliyoruz, Türk milleti orada yaşadıklarımızı paylaşıyor." dedi.

Türkiye'ye Gazze'deki insanlık dramını paylaşmak üzere geldiğini ifade eden Ebu Sitte, "İsrail, Gazze'de yaptığı soykırımı esasen bir nevi üniversitelerden başlatıyor. Çünkü bir milletin üniversitelerini yok edersen o milleti yok edersin. Türkiye, her zaman Filistin halkına, özellikle eğitim konusunda öncelik tanıdı. Bizim umudumuz da o yöndedir, Türkiye eğitim konusundaki sıkıntılarımızda bize yardımcı olsun." diye konuştu.

Cenazelerin arasında düzenlenen basın toplantısıyla hafızalara kazınmıştı

İsrail'in saldırılarının başlamasının ardından 9 Ekim'de Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ile Mısır üzerinden Gazze'ye giden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Ebu Sitte, 18 Kasım'a kadar El Şifa ve El-Ehli Baptist hastanelerindeki tıbbi imkansızlıklara rağmen hizmet vermek için büyük çaba sarf etmişti.

Batı medyasının yayınlarına da katılarak Gazze'deki durumu dünyaya duyurmaya çalışan İngiliz cerrah, İsrail'in 17 Ekim'de Gazze'de bombaladığı ve 500 kişinin hayatını kaybettiği El-Ehli Baptist Hastanesi'nin önünde, cenazelerin arasında düzenlenen basın toplantısıyla da hafızalara kazınmıştı.

Hastanelerdeki tıbbi yetersizlikler nedeniyle 40 gün sonra Gazze'den ayrılmak zorunda kalan Ebu Sitte, İngiltere'ye dönmüştü.

Kaynak: AA

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