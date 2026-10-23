YÖK ile Gürcistan Eğitim Bakanlığı ortak diploma için mutabakat zaptı imzaladı - Son Dakika
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YÖK ile Gürcistan Eğitim Bakanlığı ortak diploma için mutabakat zaptı imzaladı

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YÖK ile Gürcistan Eğitim Bakanlığı ortak diploma için mutabakat zaptı imzaladı
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YÖK ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı yükseköğretimde iş birliği için mutabakat zaptı imzaladı. Anlaşma ortak diploma programları, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile ortak araştırmaları geliştirmeyi hedefliyor.

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın Gürcistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette, Türkiye ile Gürcistan arasında yükseköğretim alanındaki iş birliğini güçlendirecek mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla iki ülkenin üniversiteleri arasında ortak diploma programlarının geliştirilmesi, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılması ve ortak bilimsel araştırmaların yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı Givi Mikanadze'nin daveti üzerine başkent Tiflis'e giden Özvar, Bakan Mikanadze ile bir araya geldi. İki ülke heyetlerinin görüşmesinin ardından Yükseköğretim Kurulu ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanlığı arasında yükseköğretim alanında iş birliğine yönelik mutabakat zaptına imza atıldı.

Mutabakat zaptıyla lisans ve lisansüstü düzeylerde ortak diploma programlarının açılması ve geliştirilmesi, öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitim ve staj hareketliliğinin desteklenmesi, ortak araştırmalar yürütülmesi ve bilimsel toplantılar düzenlenmesi öngörülüyor. Anlaşma ayrıca iki ülke arasında burslu öğrenci hareketliliğinin teşvik edilmesini, üniversitelerin karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmesini, yükseköğretim alanındaki

deneyimlerin paylaşılmasını ve diploma ile derecelerin tanınmasına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulmasını kapsıyor.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilişkilerin köklü bir geçmişe dayandığını ve iki ülkenin stratejik ortak olduğunu belirtti. Yükseköğretim alanındaki iş birliğinin uzun yıllara dayanan güçlü bir kurumsal temele sahip olduğunu ifade eden Özvar, iki ülke arasında 1997 yılında imzalanan iş birliği protokolünün bu ilişkilerin temel taşlarından biri olduğunu söyledi. Türkiye ile Gürcistan arasındaki yükseköğretim diyaloğunun bu yıl yeniden ivme kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özvar, temmuz ayında Ankara'da Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakan Yardımcısı Zviad Gabisonia ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdikleri görüşmeleri hatırlattı.

Söz konusu görüşmelerde Gürcistan'da devam eden yükseköğretim reformunun ve yeni mutabakat zaptının ele alındığını belirten Özvar, iş birliğini somut ve sürdürülebilir projelerle geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Özvar, öğrenci ve akademisyen hareketliliğinin artırılmasının, ortak diploma programlarının geliştirilmesinin ve araştırma ortaklıklarının güçlendirilmesinin iki ülke arasındaki iş birliğinin gelecek dönemine yön vereceğini vurguladı ve "Amacımız, bu olumlu ivmeyi somut ve uzun vadeli sonuçlara dönüştürmektir" dedi.

BURS İMKANLARI VE UZMANLIK PAYLAŞIMI GENİŞLETİLECEK

Üniversiteler arasında kapsamlı akademik ortaklıklar kurulmasını hedeflediklerini belirten Özvar, "Ortak araştırma girişimlerinin güçlendirilmesi, Türkiye ile Gürcistan arasındaki daha geniş kapsamlı stratejik ortaklığı doğrudan pekiştirecektir" şeklinde konuştu. Akademik personel ve araştırmacıların yetiştirilmesini de öncelikli alanlar arasında gördüklerini kaydeden Özvar, yükseköğretim ve araştırma burslarının genişletilmesini, her iki ülkenin öğrencileri ve akademisyenlerinin bu imkanlardan daha fazla yararlanmasını hedeflediklerini belirtti.

Gürcistan'da yürütülen yükseköğretim reformlarını yakından takip ettiklerini ifade eden Özvar, ilgili kurumlar ve üniversiteler arasında uzmanlık paylaşımını geliştirmeye hazır olduklarını bildirdi. Özvar, akademik iş birliğinin ilerletilmesinin, kurumsal bağların derinleştirilmesinin ve öğrenci hareketliliğinin artırılmasının her iki ülkeye de kalıcı faydalar sağlayacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: ANKA
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