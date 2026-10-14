YÖK Suriye ile mutabakat imzaladı, Gaziantep'in 4 birimi Halep'te eğitim sürdürecek - Son Dakika
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YÖK Suriye ile mutabakat imzaladı, Gaziantep'in 4 birimi Halep'te eğitim sürdürecek

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YÖK Suriye ile mutabakat imzaladı, Gaziantep\'in 4 birimi Halep\'te eğitim sürdürecek
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YÖK ile Suriye Yükseköğretim Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı. Gaziantep Üniversitesine bağlı 4 birimin eğitimi Halep Üniversitesinde sürdürülecek, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı 2 birimin öğrencileri ise Suriye'deki eş değer kurumlarda eğitime devam edecek.

YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanlığı ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında mutabakat zaptı imzalandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, "İmzalanan mutabakat zaptı ile Gaziantep Üniversitesine bağlı Afrin Eğitim Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretim faaliyetlerinin Halep Üniversitesi bünyesinde sürdürülmesini kararlaştırıyoruz" dedi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında, Gaziantep Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak Suriye'de faaliyet gösteren akademik birimlerin geleceğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı. İki ülke arasında imzalanan mutabakat zaptıyla, Gaziantep Üniversitesine bağlı 4 akademik birimin eğitim faaliyetleri Halep Üniversitesi bünyesinde sürdürülecek. Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı 2 birimdeki öğrenciler ise Suriye'deki aynı veya eş değer yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam edecek. Mutabakat zaptını Yükseköğretim Kurulu Başkanı Özvar ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Marwan Al-Halabi imzaladı.

TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDA YÜKSEKÖĞRETİM İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi ve kültürel bağların yükseköğretim alanında da güçlendirilmesine dikkat çeken YÖK Başkanı Erol Özvar, 2 ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, "Türkiye ile Suriye, ortak tarih, kültür ve medeniyet bağlarıyla birbirine sıkı sıkıya bağlı iki dost ve kardeş ülkedir. Halklarımız arasındaki bu köklü bağları daha da ileriye taşımayı arzu ediyoruz. Ülke olarak yeniden yapılanma ve kalkınma sürecindeki kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Yükseköğretim alanındaki iş birliğimiz bu anlayışın önemli bir uzantısıdır. Çok kıymetli Bakan, çok kıymetli heyet üyeleri, 5 Ağustos 2026'da Ankara'da gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde yükseköğretim alanındaki iş birliğimizi geliştirmeye yönelik önemli konuları ele almıştık. Bu görüşmelerimizde öncelikle Gaziantep Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren akademik birimlerin geleceği üzerinde durmuştuk. Görüşmelerimizin bir diğer önemli başlığı da Şam'da uluslararası Suriye-Türkiye Üniversitesinin kurulması idi. Bu doğrultuda imzaladığımız mutabakat zaptı ile iki ülkenin akademik birikimini bir araya getirecek yeni bir üniversitenin kurulması yönünde önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Yine aynı Ankara'da yaptığımız görüşmede, Suriye'deki üniversitelerin akademik personel ihtiyaçlarının karşılanması, üniversitelerimiz arasında kardeş üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi ve iş birliğimizin kurumsal mekanizmalarla desteklenmesi konularını da ele almıştık. Bugün, ağustos ayında üzerinde mutabık kaldığımız hususların müşahhas adımlara dönüşmesinden ve iş birliğimizin giderek güçlenmesinden büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim" dedi.

SURİYE'DEKİ AKADEMİK BİRİMLERİN GELECEĞİ BELİRLENDİ

Suriye'deki normalleşme ve yeniden yapılanma süreci doğrultusunda, Türkiye'deki üniversitelere bağlı olarak Suriye'de faaliyet gösteren akademik birimlerin geleceğine ilişkin düzenlemeleri değerlendiren Özvar, "Bugün Gaziantep Üniversitesine, Sağlık Bilimleri Üniversitemize bağlı olarak Suriye'de faaliyet gösteren akademik birimlerin geleceğine ilişkin mutabakat zaptını imzalamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz ki bu da ana gündem maddemizi oluşturuyor. Türkiye, Suriye'nin zor dönemlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması ve gençlerin yükseköğretime erişebilmesi için önemli sorumluluklar üstlenmiştir. Gaziantep Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Suriye'de faaliyet gösteren akademik birimler de bu anlayışla hizmet vermiş, çok sayıda gencin yükseköğrenimini sürdürmesine imkan sağlamıştır. Çok kıymetli Bakan, bugün gelinen aşamada Suriye'deki normalleşme ve yeniden yapılanma sürecini dikkate alarak bu akademik birimlerin faaliyetlerinin Suriye yükseköğretim sistemi içerisinde sürdürülmesi uygun bulunmuştur. Birazdan imzalayacağımız mutabakat zaptı ile Gaziantep Üniversitesine bağlı Afrin Eğitim Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretim faaliyetlerinin Halep Üniversitesi bünyesinde sürdürülmesini kararlaştırıyoruz. Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin de Suriye'deki aynı veya eşdeğer yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam etmelerini öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN HAKLARI VE AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ ÖNCELİKLİ OLACAK

Öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması, mezunların haklarının korunması ve akademik personelin görevlerine devam etmesinin önemine değinen Özvar, "Bu süreçte bizim için en önemli husus öğrencilerimizin eğitimlerinin kesintiye uğramaması ve herhangi bir mağduriyet yaşamamalarıdır. Aynı şekilde bu kurumlardan mezun olanların haklarının korunmasını da büyük bir hassasiyetle ele alıyoruz. Mutabakat zaptı, Gaziantep Üniversitesine bağlı birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin ilgili mevzuat çerçevesinde aynı statüde görevlerine devam etmesini de düzenlemektedir. Elbette bütün bu süreç, Türkiye'nin bugüne kadar Suriye'de gerçekleştirdiği fiziki, akademik ve beşeri yatırımların korunması ve mevcut kapasiteden en iyi şekilde yararlanılması gözetilerek karşılıklı istişare ve iş birliği içerisinde yürütülecektir. Bu vesileyle bugüne kadar Suriye'de büyük bir özveriyle görev yapan üniversitelerimizin yöneticilerine, rektörlerine, akademik ve idari personeline teşekkür etmek isterim. Zor şartlar altında yürüttükleri çalışmalarla hem Suriyeli gençlerin eğitimine hem de ülkelerimiz arasındaki dostluk ve kardeşliğe önemli hizmetlerde bulundular. Bu akademik birimlerden mezun olan Suriyeli gençlere mezuniyet sonrasında muvaffakiyet diliyorum. Yeni dönemde inşallah Halep Üniversitesi ve diğer üniversitelerde eğitimlerine devam edecek öğrencilerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Marwan Al-Halabi de Suriye'de yükseköğretim devam ettirilmesine verdiği destekten dolayı Türkiye'ye, Yükseköğretim Kuruluna ve ilgili kurum kuruluşlara teşekkür ettiğini söyledi.

Kaynak: DHA
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