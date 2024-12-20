Yoksul Halk Semt Pazarında Çare Arıyor - Son Dakika
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Yoksul Halk Semt Pazarında Çare Arıyor

Yoksul Halk Semt Pazarında Çare Arıyor

Diyarbakır'daki yoksullar, yüksek fiyatlar nedeniyle çöpten sebze meyve toplamak zorunda kalıyor.

20.12.2024 17:17
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Haber: Ahmet ÜN - Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Türkiye'de her geçen gün artan hayat pahalılığının en büyük mağduru yoksullar temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Diyarbakır'daki semt pazarı esnafı, yoksulların çürüğe ayrılan ve yarı fiyatına verilen sebze meyveleri aldığını söyledi. Pazar esnafından Abdulkadir Taş, "Vatandaş 40 liraya salatalık alamıyor. Gelip, çöplerde birikenleri 15 liraya alıyorlar. Bunun düzelmesi gerekiyor. Asgari ücret 100 bin lira da olsa insanlar yine geçinemez" diye konuştu.

Türkiye'de yüksek enflasyonla birlikte etkisini sürdüren ekonomik kriz, yoksul kesimin temel ihtiyacını karşılayamaz hale getirdi. Hayat pahalılığı nedeniyle başta temel gıda olmak üzere birçok ürünü ulaşmada güçlük çeken yoksul kesimin umudu, semt pazarında daha uygun fiyata satılan meyve sebze oldu. Diyarbakır'daki yoksullar, semt pazarındaki ezilmiş sebze ve meyveleri topladıkları anlar görüntülendi.

"Pazarda dolaşan yoksulların her gün çöplerde meyve ve sebzeleri toplamaları kabul edilemez olduğunu" söyleyen pazar esnafı Mehmet Yılmaz, ürünlerini yüksek fiyatla satmak zorunda kaldıkları için vicdanlarının rahatsız ettiğini söyledi. Semt pazarında parası olmayanlar ürünlere sadece baktığını söyleyen Yılmaz, şunları söyledi:

"Fiyatların yüksek olmasından dolayı ihtiyacı olan insanlar çöpe atılanlardan daha beter yerde sebze ve meyveleri topluyorlar. Bir satıcı olarak bir kilo elmayı 55 liraya vermek benim vicdanımı rahatsız ediyor. Parası olan alıyor ama parası olmayan sadece bakıyor. Bugün bir kilo mandalina 45 lira. Ama normalde 12 lira olması gerekiyor. Artıkları bırakıyoruz fakirler gelip onları topluyorlar. Ortada bir düzensizlik var. Asgari ücrete zam gelirse fiyatlar iki kat artacak. Serbest piyasa diye bir şey ortaya çıkarmışlar. Bu durum halkı sömürtüyor. 10 metre ilerideki esnaf mandalinayı 20 liraya verirken, aşağı taraftaki esnaf ise 35 liraya veriyor. Serbest piyasa milletin cebinde bir şey bırakmadı. Bu sorunların tek sebebi başta olan kişidir. Bugün ben elmayı fakire 15 liraya satıyorsam bu benim için sıkıntı olmaz ama fakir yerdeki meyveyi evine götürmesi çok zoruma gidiyor."

Semt pazarında istediği kadar alışveriş yapamadığını ifade eden Hatice Aktaş, "Fiyatlar parası olana güzeldir, parası olmayana hiç güzel değil. Pahalılıktan dolayı bugün istediğim kadar alışveriş yapamadım" diye konuştu.

"Daha bir sepeti doldurmadan bin lira harcadım"

Pazarda bir sepeti bin liraya ancak doldurabildiğini söyleyen Ayşe Kara, "Hiçbir şey alınamıyor. Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılacağı söyleniyor. Asgari ücrete zam yapıldıktan sonra fiyatlar 4-5 kat artacak. Kiralar artacak. Nasıl geçineceğiz. Bugün pazarda yaptığım alışverişte bin lira harcadım. Daha bir sepeti doldurmadan bin lira harcadım" dedi.

"Bunun sebebi ekonomik kriz ve durdurulamaması"

Semt pazarında fiyatların çok yüksek olduğunu söyleyen Güneş Demir, "Alışverişimi yapabildim. Biz dört kişilik bir aileyiz. Mevcudu yüksek ailelerin Allah yardımcısı olsun. Pazar alışverişim 800 liradan aşağı değil. Daha önce bunun yarısından azdı. Bunun sebebi ekonomik kriz ve durdurulamaması" ifadelerini kullandı.

"Dört poşet doldurdum 600 lirayı buldu"

"Fiyatları görüyorsunuz. Fakir ölsün. Biberin kilosu 100 lira dayanmış. Fakirin Allah yardımcısı olsun" diyen İsmail Çakmak, "Dört poşet doldurdum 600 lirayı buldu. Çok şükür bizim durumumuz var ama fakir fukara ne yapacak?" diyerek, sitemini dile getirdi.

"Paranın kıymeti kalmadığı için insanların alım gücü de kalmadı"

Pazar esnafı Ramazan Kocakaya, sebze fiyatlarının normal olduğunu belirterek, maliyetlerin yükseldiğini dile getirdi. Kocakaya, "Müşterilerin alım gücü yok. Alışverişler yarı yarıya düştü. Eskiden 5 kilo alan biri bugün 2 kilo alıyor. Paranın kıymeti kalmadığı için insanların alım gücü de kalmadı. Masraflar çoğaldı. Bugün pazarımız normalde kalabalık olması lazım ama bugün doğru düzgün kimse alışverişe gelmedi. Asgari ücrete zam geldiğinde bizim ürünlerin fiyatını artıracak" dedi.

"Gelip çöplerde birikenleri 15 liraya alıyorlar"

Fiyatların normal olduğunu ancak vatandaşların alışveriş yapamadığını söyleyen pazar esnafından Abdulkadir Taş, "Vatandaş 40 liraya salatalık alamıyor. Gelip, çöplerde birikenleri 15 liraya alıyorlar. Bunun düzelmesi gerekiyor. Asgari ücret 100 bin lira da olsa insanlar yine geçinemez" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Diyarbakır, Yoksulluk, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoksul Halk Semt Pazarında Çare Arıyor - Son Dakika

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