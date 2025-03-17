Yoksullara İftar ve Sahur Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yoksullara İftar ve Sahur Desteği

Geniş Video İzle

Basmane Hatuniye Yardım Derneği, İzmir'de yoksullara sahur ve iftar yemekleriyle destek oluyor.

17.03.2025 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – Basmane Hatuniye Yardım Derneği, sahur ve iftar yemekleriyle yoksullara destek oluyor. Maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlar, sahur için gecenin karanlığında sıraya giriyorlar. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Basmane Hatuniye Yardım Derneği Başkanı Müjdar Çobanoğlu, "Bu insanlar sokakta kaldığı için biz karınları doysun istiyoruz. Ne kadar fazla gelirse biz de daha fazla yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

Uzun süredir devam eden ekonomik kriz ve derin yoksulluk, ramazanda da etkisini gösterdi. Maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlar, oruçlarını tutacak yemeğe erişimde zorluk yaşarken İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve bağışlarla ayakta kalan Basmane Hatuniye Yardım Derneği, yoksullara yardımcı oluyor.

Sahur ve iftar vaktinde yemek ikramı yapan dernek, kalacak yeri ya da yemek alacak gücü bulunmayanların yanında oluyor. Sahurda karnını doyurmak isteyenler gecenin karanlığında sıraya giriyorlar.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Basmane Hatuniye Yardım Derneği Başkanı Müjdar Çobanoğlu, amaçlarının karın doyurmak olduğunun altını çizerken giysi yardımı gibi farklı desteklerde de bulunduklarını belirtti.

"İzmir'de sahuru veren tek yer derneğimiz"

Yemek yardımlarının yıl boyunca devam ettiğini belirten Çobanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Biz bütün bir yıl içerisinde sabahları çorba, öğlen de yemek veriyoruz. Ramazan ayı boyunca da sabahları sahur, akşam da iftar veriyoruz. Bildiğim kadarıyla da İzmir'de sahuru veren tek yer de derneğimiz. Çok yoğun bir talep var. Bu sene 29 gün ramazan var. Her sabah kavurma, peynir, zeytin, yumurta, reçel ya da bal gibi doyurucu yemekler oluyor. Burada kalan profil genelde sokakta kalan insanlar, adli sicil kaydı kötü olup da çalışamayan insanlar ya da kalacak yeri olmayan insanlar oluyor. Elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Sadece yemek değil, giysi de veriyoruz. Çok zor durumda olanlar bizleri buluyor, onlara maddi yardımda bulunuyoruz, burslarımız var. Bunun yanında tespit ettiğimiz bazı aileler var. Onlara her ayın ilk cuması nakit ve erzak yardımı yapıyoruz. Ayrıca et yardımında da bulunuyoruz."

Oruç tutanların da tutmayanların da kendilerine geldiğini ve onları doyurmaya çalıştıklarını anlatan Çobanoğlu, "Bu insanlar sokakta kaldığı için biz karınları doysun istiyoruz. Ne kadar fazla gelirse biz de daha fazla yardım etmeye çalışıyoruz. Şu anda sahurda 200-250, iftarda da yaklaşık 500 kişilik yemek çıkarıyoruz." dedi.

Yardımları artırmak için çabaladıklarını belirten Çobanoğlu, ellerindeki kaynakları kendilerine gelen kişilere daha fazla faydalı olacak şekilde kullanmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Hiçbir yerde buraya alternatif bulamazsın"

Derneğin yardımlarından faydalanan Mehmet Atilla, derneğin benzerinin olmadığını ifade ederek, "Bu çatının altında bir aileyiz. Buranın hizmetleri hiçbir yerde yok. Buranın olanakları, yokluktan gelme. Hiçbir yerde buraya alternatif bulamazsın. Benim ömrüm burada geçti. Biz burada aileyiz, aile çatısı altındayız. Ben buraya her gün geliyorum" dedi.

"Biz burada bir aile gibiyiz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz"

Engeli bulunan 63 yaşındaki Metin Çalışkan da dernek çatısı altında aile gibi olduklarını kaydederek "Burada normal zamanlarda da yemeğimizi yiyoruz. Biz burada bir aile gibiyiz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Benim emekliliğim yok. Sadece engelli maaşım var. 5 bin lira bile almıyorum. Nasıl yetecek bu bana? Neyle yetiştireceğim? Döküntü bir evde kalıyorum. Yetkililer bana yardımcı olsun. Evimin içinde televizyon, dolap yok. Elektrik sistemi arızalı. 63 yaşındayım ben. Emekli olamadım. Ben bugün otele gitsem aldığım parayla kaç gün kalabilirim?" ifadelerini kullandı.

Erkus: "Benim durumum kötü, eşya da alamıyorum"

Balıkesir Akçay'dan gelen Murat Erkus ise "Özürlüyüm. Buraya geldim, 5 gün iş aradım, bulamadım. Benim durumum kötü, eşya da alamıyorum. Üstüm başım bu halde. Ben artık dışarıdaki insanlara üzülüyorum. Sıkıntılıyız. Ben şu an sadece özürlü maaşı alıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Basmane, Ekonomi, Güncel, Yaşam, İftar, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoksullara İftar ve Sahur Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ukrayna’dan barış için Rusya’ya 3 şart Ukrayna'dan barış için Rusya'ya 3 şart
Sonrasında yaşananlar bomba Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı Sonrasında yaşananlar bomba! Liderliği kaybeden Gattuso, canlı yayını bastı
Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok
Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü Jandarma, trafikte tartıştığı eşini tabanca ile öldürdü
Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor Brezilya Bitcoin ile maaş ödemesini yasallaştırıyor
DEM Parti heyetinden AK Parti’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
Kate Middleton, Aziz Patrick Günü’nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'nde yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı
Inter maçında korku dolu anlar Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı Inter maçında korku dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, tribünden gelen megafon sesiyle neye uğradığını şaşırdı
Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz 58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz

16:05 Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok Köpek saldırısının ardından mahallede değişen bir şey yok
15:40 DEM Parti heyetinden AK Parti’ye ziyaret Görüşme 2 saat sürdü DEM Parti heyetinden AK Parti'ye ziyaret! Görüşme 2 saat sürdü
14:34 Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
13:17 Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş Eşini, kızlarına ve kendisine şiddet uyguladığı için öldürmüş
00:16 Birleşmiş Milletler’den ABD’nin Yemen’e saldırılarına ilk yorum: Kaygıyla karşılıyoruz Birleşmiş Milletler'den ABD'nin Yemen'e saldırılarına ilk yorum: Kaygıyla karşılıyoruz
23:35 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe camiasından özür diledi
23:35 Hasta yakınları arasında ’küfür’ kavgası: Çok sayıda gözaltı Hasta yakınları arasında 'küfür' kavgası: Çok sayıda gözaltı
23:21 Mourinho’dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt: Şansımız devam ediyor
23:09 Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı Futbolcular birbirine girdi Fenerbahçe-Samsunspor maçı biter bitmez saha karıştı! Futbolcular birbirine girdi
22:53 İstanbul’daki AVM’de intihar girişimi İstanbul'daki AVM'de intihar girişimi
22:52 Bulgaristan ve Yunanistan’da etkili olan dolu Türkiye’ye geliyor Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor
22:41 Annesinin vizdansızca dövdüğü çocuk devlet korumasına alındı Annesinin vizdansızca dövdüğü çocuk devlet korumasına alındı
22:32 Şampiyonluk yolunda büyük kayıp Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı Şampiyonluk yolunda büyük kayıp! Fenerbahçe, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 17:09:16. #7.11#
SON DAKİKA: Yoksullara İftar ve Sahur Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.