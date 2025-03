Yoksullara İftar ve Sahur Desteği

Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – Basmane Hatuniye Yardım Derneği, sahur ve iftar yemekleriyle yoksullara destek oluyor. Maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlar, sahur için gecenin karanlığında sıraya giriyorlar. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Basmane Hatuniye Yardım Derneği Başkanı Müjdar Çobanoğlu, "Bu insanlar sokakta kaldığı için biz karınları doysun istiyoruz. Ne kadar fazla gelirse biz de daha fazla yardım etmeye çalışıyoruz" dedi.

Uzun süredir devam eden ekonomik kriz ve derin yoksulluk, ramazanda da etkisini gösterdi. Maddi durumu yerinde olmayan vatandaşlar, oruçlarını tutacak yemeğe erişimde zorluk yaşarken İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve bağışlarla ayakta kalan Basmane Hatuniye Yardım Derneği, yoksullara yardımcı oluyor.

Sahur ve iftar vaktinde yemek ikramı yapan dernek, kalacak yeri ya da yemek alacak gücü bulunmayanların yanında oluyor. Sahurda karnını doyurmak isteyenler gecenin karanlığında sıraya giriyorlar.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Basmane Hatuniye Yardım Derneği Başkanı Müjdar Çobanoğlu, amaçlarının karın doyurmak olduğunun altını çizerken giysi yardımı gibi farklı desteklerde de bulunduklarını belirtti.

"İzmir'de sahuru veren tek yer derneğimiz"

Yemek yardımlarının yıl boyunca devam ettiğini belirten Çobanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Biz bütün bir yıl içerisinde sabahları çorba, öğlen de yemek veriyoruz. Ramazan ayı boyunca da sabahları sahur, akşam da iftar veriyoruz. Bildiğim kadarıyla da İzmir'de sahuru veren tek yer de derneğimiz. Çok yoğun bir talep var. Bu sene 29 gün ramazan var. Her sabah kavurma, peynir, zeytin, yumurta, reçel ya da bal gibi doyurucu yemekler oluyor. Burada kalan profil genelde sokakta kalan insanlar, adli sicil kaydı kötü olup da çalışamayan insanlar ya da kalacak yeri olmayan insanlar oluyor. Elimizden geldiği kadar yardım ediyoruz. Sadece yemek değil, giysi de veriyoruz. Çok zor durumda olanlar bizleri buluyor, onlara maddi yardımda bulunuyoruz, burslarımız var. Bunun yanında tespit ettiğimiz bazı aileler var. Onlara her ayın ilk cuması nakit ve erzak yardımı yapıyoruz. Ayrıca et yardımında da bulunuyoruz."

Oruç tutanların da tutmayanların da kendilerine geldiğini ve onları doyurmaya çalıştıklarını anlatan Çobanoğlu, "Bu insanlar sokakta kaldığı için biz karınları doysun istiyoruz. Ne kadar fazla gelirse biz de daha fazla yardım etmeye çalışıyoruz. Şu anda sahurda 200-250, iftarda da yaklaşık 500 kişilik yemek çıkarıyoruz." dedi.

Yardımları artırmak için çabaladıklarını belirten Çobanoğlu, ellerindeki kaynakları kendilerine gelen kişilere daha fazla faydalı olacak şekilde kullanmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Hiçbir yerde buraya alternatif bulamazsın"

Derneğin yardımlarından faydalanan Mehmet Atilla, derneğin benzerinin olmadığını ifade ederek, "Bu çatının altında bir aileyiz. Buranın hizmetleri hiçbir yerde yok. Buranın olanakları, yokluktan gelme. Hiçbir yerde buraya alternatif bulamazsın. Benim ömrüm burada geçti. Biz burada aileyiz, aile çatısı altındayız. Ben buraya her gün geliyorum" dedi.

"Biz burada bir aile gibiyiz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz"

Engeli bulunan 63 yaşındaki Metin Çalışkan da dernek çatısı altında aile gibi olduklarını kaydederek "Burada normal zamanlarda da yemeğimizi yiyoruz. Biz burada bir aile gibiyiz. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Benim emekliliğim yok. Sadece engelli maaşım var. 5 bin lira bile almıyorum. Nasıl yetecek bu bana? Neyle yetiştireceğim? Döküntü bir evde kalıyorum. Yetkililer bana yardımcı olsun. Evimin içinde televizyon, dolap yok. Elektrik sistemi arızalı. 63 yaşındayım ben. Emekli olamadım. Ben bugün otele gitsem aldığım parayla kaç gün kalabilirim?" ifadelerini kullandı.

Erkus: "Benim durumum kötü, eşya da alamıyorum"

Balıkesir Akçay'dan gelen Murat Erkus ise "Özürlüyüm. Buraya geldim, 5 gün iş aradım, bulamadım. Benim durumum kötü, eşya da alamıyorum. Üstüm başım bu halde. Ben artık dışarıdaki insanlara üzülüyorum. Sıkıntılıyız. Ben şu an sadece özürlü maaşı alıyorum" dedi.