Yoksulluk ve Faiz Ödemeleri Eleştirildi

(İSTANBUL) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, "Bu düzeni mutlaka hep birlikte değiştirmeliyiz. Ocak ayında 456 milyar 416 milyon lira faiz ödemesi yapılmış, faiz giderleri daha ilk ayda yüzde 180 artmış durumda. Eğer bu kaynak yoksula, emekliye ve işçiye aktarılsaydı, yaşamları bir nebze olsun rahatlayabilirdi. Ancak görüyoruz ki saray rejimi ve iktidarı, işçiler ve emekçiler yerine faiz lobilerine, rantçılara ve tefecilere kaynak aktarmaya devam ediyor" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, ülke ekonomisiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Aslan, şunları söyledi:

"Türkiye ve dünya açısından önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftanın içerisindeyiz. Sermaye büyürken halk yoksullaşıyor. Saray düzeni, yerli ve yabancı tekellere servet; halka ise sefalet yaşatan bir ekonomik programı sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Birleşik Metal-İş Sendikamızın Araştırma Merkezi tarafından açıklanan açlık ve yoksulluk verileri yayımlandı. Bu verilere baktığımızda, ocak ayında açlık sınırının 31 bin 296 TL, yoksulluk sınırının ise 102 bin 812 TL olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ocak ayından önce asgari ücret belirlenmişti. Asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Yani daha ilk aydan itibaren, şubat ayında ücretlerini alan milyonlarca işçi ve emekçi açlık sınırının altında bir ücretle karşı karşıya kaldı ve bu ücretle bir yıl yaşamak zorunda kalacak."

"Sermaye ucuz emek istiyor, düşük ücret istiyor"

Baktığımızda sermaye ne istiyor? Ucuz emek istiyor, düşük ücret istiyor. Saray düzeni de buna uygun kararlar alıyor. Asgari ücretin açlık sınırının altında belirlenmiş olması, kapitalistlerin ve sermayenin talepleri doğrultusunda gerçekleşmiştir. Ücretler düşük tutuldukça halk yoksullaşıyor. Ülkede 43 milyon 600 bin kişi borçla yaşamak zorunda kalıyor. Kişi başına düşen borç miktarı 135 bin Türk lirası. Yani yoksul doğan her çocuk borçla doğuyor, yoksul olarak hayatını sürdüren her insan borçla yaşamını kaybediyor.

"Bu zamlarla işçilerin ve emekçilerin giderleri önemli ölçüde arttı"

Saray düzeni sadece ücretleri düşürmekle kalmıyor; aynı zamanda zamlarla da yoksulları, işçileri ve emekçileri soymaya devam ediyor. Enflasyon verileriyle, zamlarla halkı soymaya devam ediyor. 2025 yılı içerisinde benzine 9 defa, motorine 8 defa zam geldi. Geçtiğimiz günlerde Marmaray'a yüzde 25, İTT'ye yüzde 20 zam yapıldı. Asgari ücret yüzde 27 artırılmışken, daha ocak ayında yapılan bu zamlar işçilerin ve emekçilerin giderlerinin önemli ölçüde arttığını gösteriyor. Doğalgaz pahalı, elektrik faturaları ise artık insanları çarpıyor. Yoksul, evlerinde insanlar doğalgaz yakamıyor; çünkü pahalı olduğu için kullanamıyorlar. Battaniyelere sarılarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalıyorlar. Vatandaşlar market market dolaşıyor; nerede ucuz ürün, nerede uygun fiyatlı gıda varsa onu arayarak zaman geçiriyor. İki-üç duraklık mesafede toplu ulaşıma binmek yerine yürümek zorunda kalıyorlar. Ayakkabılarını tamir ettiriyor, elbiselerini diktiriyorlar. Yeni ayakkabı ve yeni elbise almak artık mümkün değil.

"Bu düzen değişmeli; bu düzeni mutlaka hep birlikte değiştirmeliyiz"

Bu tablo, saray düzeninin halka yoksulluktan ve sefaletten başka verecek bir şeyinin kalmadığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle diyoruz ki bu düzen değişmeli; bu düzeni mutlaka hep birlikte değiştirmeliyiz. Ocak ayında 456 milyar 416 milyon lira faiz ödemesi yapılmış, faiz giderleri daha ilk ayda yüzde 180 artmış durumda. Eğer bu kaynak yoksula, emekliye ve işçiye aktarılsaydı, yaşamları bir nebze olsun rahatlayabilirdi. Ancak görüyoruz ki saray rejimi ve iktidarı, işçiler ve emekçiler yerine faiz lobilerine, rantçılara ve tefecilere kaynak aktarmaya devam ediyor.

"Bir aile günde üç pide alsa 100 lirayı aşıyor"

Yarın ramazan ayının ilk günü. Bu ülkede milyonlarca vatandaş ramazan hazırlıkları yapıyor, sofraya koyacağı pidenin ve evine götüreceği gıdanın hesabını yapıyor. Bu yıl en ucuz ramazan pidesi 35 TL. Bir aile günde üç pide alsa 100 lirayı aşıyor. Bu da ayda yaklaşık 3 bin liranın üzerinde yalnızca pide için harcama anlamına geliyor. Üstelik mesele sadece pide değil; insanlar yemek yapacak, sebze ve meyve alacak, çeşitli kuru gıdalar temin edecek. Ancak ramazan kolilerinin fiyatları da artmış durumda. 2018 yılında 30 lira olan ramazan kolisi, 2026 yılında yaklaşık 700 lira olmuş. Yani 22 kat artış var. Bu ramazan kolisinin içinde de zengin besinler yok. Tamamen karın doyurmaya odaklanmış bir ramazan kolisinden bahsediyoruz. Bu yüzden Türkiye'de ciddi bir yoksulluk olduğu, insanların yoksullaştırıldığı, düşük ücretlerle, ucuz emekle, zamlarla, enflasyonla ve tekellere ödenen faizlerle bu ülke halkı yoksullaştırılıyor, sefaet içinde bir hayata zorlanıyor. Halkı yoksullaştıranlar sorunlara çözüm bulmak yerine, halkın dertlerini çözmek yerine adeta 'kaderlerine razı olsular' telkinlerinde bulunuyorlar."

"Halk sizden selam değil, ücretlerinin artırılmasını bekliyor"

Erdoğan'a seslenen Aslan, "Ne diyor Sayın Bahçeli? 'Bir kuşa yeten, iki kuşa da yeter'. Yani 'şükredin, halinizden memnun olun, bu hayat böyle devam etsin'. Erdoğan da il başkanlarına ve yöneticilerine seslenerek, 'yoksul mahallelerine selamımı götürün' diyor. Ey Erdoğan, sen yoksulluğu açıkça itiraf ediyorsun. Daha fazla sabretsinler diye itiraf ediyorsun yoksulluğu. Halk sizden selam değil, ücretlerinin artırılmasını bekliyor" dedi.