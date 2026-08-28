Yol Verme Kavgasında Bıçaklama - Son Dakika
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Yol Verme Kavgasında Bıçaklama

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Şişli'de yol verme yüzünden çıkan kavgada motosiklet sürücüsü bıçakla yaralandı, iki kardeş gözaltında.

Şişli'de yol verme meselesi nedeniyle çıkan kavgada motosiklet sürücüsünün bıçakla yaralanmasına ilişkin 2 kardeş gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde, 34 M 1768 plakalı minibüsün sürücüsü S.T. ile 34 DMS 851 plakalı motosikletin sürücüsü S.E. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olaya dahil olan minibüs sürücüsünün kardeşi Y.K, bıçakla motosiklet sürücüsü S.E'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan S.E'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, minibüs sürücüsü S.T. ile kardeşi Y.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin olayda kullanılan bıçağı da polis ekiplerine teslim ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Motosiklet, Güncel, Şişli, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yol Verme Kavgasında Bıçaklama - Son Dakika

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