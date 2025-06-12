Yol verme tartışmasında kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı

Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Şiro Taraksu Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Aralarında husumet olduğu öğrenilen akraba aileler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

KUZENİNİ ÖLDÜRDÜ, AMCASINI YARALADI

Ş.F. tabanca ile amcası N.F ve onun oğlu Bülent Fırat'a (28) ateş etti. Kurşunların isabet ettiği baba-oğul yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalesi ardından baba ve oğlu Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bülent Fırat doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. N.F. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bülent Fırat'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaçan Ş.F.'nin yakalanması için çalışma başlattı.