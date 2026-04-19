Yolcu Otobüsünde Kimlik Kontrolü Sırasında Kalp Krizi Geçiren Yolcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Yolcu Otobüsünde Kimlik Kontrolü Sırasında Kalp Krizi Geçiren Yolcu Hayatını Kaybetti

Yolcu Otobüsünde Kimlik Kontrolü Sırasında Kalp Krizi Geçiren Yolcu Hayatını Kaybetti
19.04.2026 12:53  Güncelleme: 12:54
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis kontrolünde uyuduğu düşünülen 61 yaşındaki Faramyz Dursunov kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay sonrası cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı kimlik kontrolü sırasında uyuduğu düşünülen Faramyz Dursunov'un (61), kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Dursunov, kurtarılamadı.

Artvin'den Bursa'ya yolcu taşıyan 34 AYD 806 plakalı otobüs, İnegöl girişinde bulunan uygulama noktasında polis ekipleri tarafından durduruldu. Polis memuru otobüse binerek sırayla yolcuların kimliklerini kontrol etmeye başladı. Uyuduğunu düşündüğü bir yolcuya kimliğini vermesi için uyarıda bulunan polis memuru tepki alamayınca sağlık ekiplerine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ahıska Türkü Faramyz Dursunov, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Kaynak: DHA

Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu, Yerel Haberler, Kalp Krizi, Güvenlik, İnegöl, Ulaşım, Güncel, Polis, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolcu Otobüsünde Kimlik Kontrolü Sırasında Kalp Krizi Geçiren Yolcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi
Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı Cinayet zanlısı estetikle bambaşka biri oldu! Türkiye’ye adım atar atmaz yakalandı

13:16
Telekomünikasyon devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Telekomünikasyon devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
12:54
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı Sahnelerini bile sildiler
Tepkilerin ardından Fırat Tanış diziden çıkarıldı! Sahnelerini bile sildiler
11:51
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
İdrar kanalından çıkan 51 taş, doktorları bile şaşkına çevirdi
11:42
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim
10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
SON DAKİKA: Yolcu Otobüsünde Kimlik Kontrolü Sırasında Kalp Krizi Geçiren Yolcu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Advertisement
