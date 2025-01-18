Yolda Çalışma: Trafik Akışı Kontrollü

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı- Büyükçekmece yolunun 27-32. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerindeki yol çalışması sebebiyle emniyet şeridi ve sağ şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın istikametinde diğer şeritlerden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, Ankara-Kırıkkale istikametinde servis yolunun ilk şeridinden, Kırıkkale-Ankara istikametinde ise yolun diğer şeridinden kontrollü sürdürülüyor.

Aydıncık-Anamur yolunun 33-43. kilometrelerindeki Sarıyar-1, Sarıyar-2, T-6, T-7 ve T-8 tüplerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerindeki kavşak düzenleme çalışması sebebiyle şerit daraltması yapıldı. Bu kesimde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Samsun- Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerinde ulaşım, Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla diğer tüpten iki yönlü sağlanıyor.

Artvin- Erzurum yolunun 11. kilometresindeki yol genişletme çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manavgat- Alanya yolunun 2-6. kilometrelerinde yapım çalışması ve Karabük- Eskipazar yolunun 2-4. kilometrelerindeki heyelan sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

???????Bursa- Orhaneli yolunun 78-82. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışına kontrollü izin veriliyor.