Yolda Çalışmalar: Dikkatli Olun! - Son Dakika
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Yolda Çalışmalar: Dikkatli Olun!

Karayolları’nda yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle trafik işaretlerine uyulması gerekiyor.

23.11.2024 09:46
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Havsa-Babaeski kavşakları 68-71. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılıyor.

TAG Otoyolu'nun Misis-Yılankale kavşakları 0-4. kilometrelerindeki üstyapı çalışması sebebiyle Adana- Ceyhan istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Aydın- Denizli Otoyolu'nun 14-15. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışması dolayısıyla 12.00-13.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanacak.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 1-4. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Kayseri- Niğde yolunun 14-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Şile- Ağva yolunun 17-18. kilometrelerinde Şuayipli Kavşağı bağlantı kolları yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Emirdağ-Bolvadin- Çay yolunun 16-22. ve 49-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Bursa- Karacabey ayrımı-Orhaneli- Harmancık yolunun 81-83. kilometreleri patlatmalı yol yapım çalışmaları sebebiyle aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 42-43. kilometrelerinde (Trabzon Üniversitesi kampüs giriş mevki) üstyapı yenileme çalışması dolayısıyla Akçaabat-Trabzon yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Batman-Hasankeyf- Midyat yolunun 9-12. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamette sağ şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten devam ediyor.

Kaynak: AA

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