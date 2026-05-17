İnşaat demiri otobüsü delip yolcunun ayağına saplandı
İnşaat demiri otobüsü delip yolcunun ayağına saplandı

17.05.2026 07:30
Fatih’te seyir halindeki İETT otobüsünün altına giren inşaat demiri, tabanı delerek yolcu bölümüne kadar ulaştı. Ayağına demir saplanan kadın yolcu hastaneye kaldırılırken, olay sonrası inşaat firması yetkilisi ifadeye götürüldü. Otobüsün tavanına kadar uzanan demir paniğe neden oldu.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Cerrahpaşa Mahallesi Koca Mustafapaşa Caddesi'nde dün saat 20.00 sıralarında iddiaya göre İETT otobüsünün şoförü, park halindeki araç nedeniyle daralan yolun sağ şeridinden geçmeye çalıştı. bu sırada yol kenarında bulunan inşaat demirleri, otobüsün altını delerek içeri girdi ve yolcunun ayağına saplandı. 

SAPLANAN DEMİRİ İTFAYE ÇIKARDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralanan kadın yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüse saplanan demir ise itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkarıldı. İnşaat firması yetkilisi, ekipler tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yol kenarındaki demirler ise kepçe ile kaldırıldı.

OTOBÜSÜN TAVANINA KADAR UZANDI

Koltuğun altından çıkarak otobüsün tavanına ulaşan ve oradan da şoför kabinine yakın noktaya kadar uzanan inşaat demiri, içerideki yolcular tarafından görüntülendi. Olayı anlatan bir yolcunun, "Şiş otobüsün içerisine girdi. Şuradan girdi, tavandan öne kadar geldi ve otobüsün içerisi de doluydu" şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

"KADININ AYAĞINA SAPLANDI"

Olaya tanık olan ve sokakta iş yeri bulunan Ümit Çelik, "Yoldan otobüs geçiyor. Yolun karşısında demir var, aracın altından girerek kadının bacağına giriyor. İtfaiye, ambulans, polis geldi. Arabanın altından giriyor demir, içeri girip kadının ayağına saplanıyor. Yolun bu tarafına araç park ediyorlar, mecburen o da demirin üzerinden geçmiş" dedi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

