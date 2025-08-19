Yolsuzluk Soruşturmasında 17 Tutuklama - Son Dakika
Yolsuzluk Soruşturmasında 17 Tutuklama

19.08.2025 00:39
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 44 şüpheliden 17'si tutuklandı, 27'si adli kontrolle serbest.

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 17 kişi tutuklanırken, 27 kişi ise imza verme ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında; Murat Ongun ve firari şüpheli Emrah Bağdatlı ile irtibatlı Medya A.Ş, Kültür A.Ş ve İBB bünyesinde birçok dolandırıcılık eylemine karıştığı tespit edilen, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de olduğu 35 şüpheli ile sosyal medya yapılanması kapsamında; Ongun kontrolünde faaliyet gösteren ve Bağdatlı ile irtibatları tespit edilen 9 şüpheli olmak üzere toplam 44 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in de bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Diğer yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı 45'e yükseldi.

20 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheliler soruşturma kapsamında görevlendirilen 11 savcı tarafından ifadeleri alındı. Şüphelilerden Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Yunus Göçer, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Mehmet Türkoğlu, Hare Dinçer, Zekai Kırat, Yusuf Yüce, Mahir Gün, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Mehmet Kaya, Tarık Bora tutuklama talebiyle, Güney'in ablası Sabriye Akkaya, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA A.Ş. Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Bora Aramacı, Aysun Vural, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Ersan Şık, Nurul Taha Yüksel, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Ferda Yıldız Selbasan, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol ise adli kontrol tedbiri talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI GÜNEY TUTUKLANDI

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden, aralarında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de bulunduğu 17 kişi tutuklanırken, 27 kişi ise imza verme ve yurtdışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, İnan Güney'in şoförü Deniz Göleli, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Hasan Yalaz, İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Mehmet Kaya, İnan Güney'in özel kalem müdürü Seyhan Özcan, Mahir Gün, Alper Yıldırım, İbrahim Can Yaman, Recep Cebeci, Veysel Eren Güven, Yunus Göçer, Zekai Kırat, Yusuf Yüce ve Duygu Fikirli bulunuyor.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İnan Güney, Beyoğlu, Son Dakika

