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Yönetmen Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yönetmen Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

Yönetmen ve senarist Yılmaz Atadeniz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 91 yaşındaki Atadeniz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü öğrenildi. Yılmaz Atadeniz yarın Bebek Camii'nde düzenlenecek olan tören sonrası Aşiyan Mezarlığına defnedilecek. Atadeniz, Türk sinemasına 60 yıldan fazla süredir emek vermiş, yönetmenlik, senaristlik ve yapımcılık yapmış bir sinemacıdır.

Yönetmen Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti
13.12.2023 - 15:22,
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YÖNETMEN ve senarist Yılmaz Atadeniz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

91 yaşındaki Atadeniz'in akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü öğrenildi.

Ölüm haberini duyuran oyuncu Zafer Algöz, "Yeşilçam'ın enteresan filmlere imza atan yönetmeni Yılmaz Atadeniz ağabeyimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin" mesajını paylaştı.

Yılmaz Atadeniz yarın Bebek Camii'nde düzenlenecek olan tören sonrası Aşiyan Mezarlığına defnedilecek.

Yılmaz Atadeniz kimdir?

1932, İstanbul doğumlu olan Yılmaz Atadeniz, 60 yıldan fazla süredir Türk sinemasına bir fiil emek vermiş, yönetmenliğin yanı sıra senaristliğe ve yapımcılığa da soyunmuş duayen bir sinemacıdır. İlk ve orta öğrenimini Bebek ve Gazi Osman Paşa okullarında, lise eğitimini ise Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamlamıştır. 1951 yılında ağabeyi Orhan Atadeniz'in teşvik etmesiyle sinema dünyasına adım atan Atadeniz kurgucu ve yönetmen yardımcılığı gibi pozisyonlarda çalışmıştır.

Yeşilçam'ın emektar isimleri Faruk Kenç, Atıf Yılmaz, Nejat Saydam ve Sırrı Gültekin'le çalıştıktan sonra 1963'te ilk uzun metrajlı filmi 'Yedi Kocalı Hürmüz'ü çekmiştir. Sonrasında Türkiye'de henüz gerekli donanım ve teknoloji yokken Hollywood bilimkurgu ve Western yapımlarını, kendi yöntemlerince Yeşilçam'a uyarlamıştır.

1963 yılından bu yana ürettiği 100'ün üzerinde eser bulunmaktadır.

Kaynak: DHA
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