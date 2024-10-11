Yoon: Kuzey Kore-Rusya İşbirliği BM'ye Meydan Okuyor

Güncel

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Rusya ile Kuzey Kore askeri işbirliğinin, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına "meydan okuduğunu" belirtti.

Laos'un başkenti Viyentiyan'da hafta içi başlayan Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi sürüyor. Zirveye, ASEAN üyesi ülkelerin hükümet temsilcileri ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Başbakanı Li Çiang da katılıyor.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, zirve marjında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin bölgesel nükleer ve füze provokasyonlarına karşı endişelerini dile getirdi.

Rusya ile Kuzey Kore arasında son dönem artan askeri işbirliğini kınadığını bildiren Yoon, "Rusya ile Kuzey Kore arasındaki yasa dışı askeri işbirliği, Ukrayna'daki savaşı uzatıyor ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına doğrudan meydan okuyor." dedi.

Pyongyang yönetiminin "Güney Kore'yi nükleer silahlarla tehdit etmesine" tepki gösteren Yoon, şöyle konuştu:

"Özgür ve müreffeh bir Hint-Pasifik için Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması şart. Uluslararası toplum, Kuzey Kore'nin nükleer geliştirme ve provokasyonlarına asla tahammül etmeyeceğini açıkça göstermeli."

Kuzey'in nükleer provokasyonlarına karşı birleşme çağrısı yapan Yoon, kurala dayalı düzeni korumak için uluslararası dayanışmanın güçlendirilmesini "hayati" olarak niteledi.

Öte yandan Yonhap ajansı, haberinde, ABD'de kasımda düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesinde, Kuzey Kore'nin bölgede bir füze denemesi yapabileceği endişesini aktardı.

Avustralya ile işbirliği

Zirve marjında Yoon ile Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, savunma ve tedarik zincirleri dahil Seul-Canberra ilişkilerinin son durumunu ele aldı.

Liderler, ikili ortaklığın "geleneksel ekonomik işbirliğinin ötesine geçerek" silah sanayisi ve tedarik zincirlerine odaklanıp genişletilmesi yönünde kararlı olduklarını kaydetti.

Görüşmede Yoon, Güney Koreli şirketlerin Avustralya'nın fırkateyn tedarik programına yönelik ilgisini vurgulayarak, Canberra yönetiminin desteğini talep etti.