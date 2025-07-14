Yoon Suk Yeol'a Dron Soruşturması - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol'a Dron Soruşturması

14.07.2025 10:44
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Eski Güney Kore Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'ye dron gönderme emriyle ilgili soruşturma altında.

Güney Kore'de, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında yürütülen sıkıyönetim soruşturmasının, Yoon'un geçen yıl üst düzey askeri yetkililere Kuzey Kore'ye dron gönderilmesini emrettiği iddiasıyla genişletildiği bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, 3 Aralık 2024'te sıkıyönetim ilanının ardından görevden alınan Yoon hakkında soruşturma devam ediyor.

Yetkililer, soruşturma kapsamında Yoon'un "sıkıyönetim için gerekçe oluşturmak amacıyla Kuzey Kore'ye dron gönderilmesini emrettiği" iddiasıyla, Dron Operasyon Komutanlığı, Savunma Bakanlığı ve toplam 25 kuruma inceleme yapmak üzere görevliler gönderildiğini belirtti.

Söz konusu dron operasyonunun gizlenmeye çalışıldığı öne sürülürken, özel savcılık ekibinin, Yoon'un sıkıyönetim ilanından birkaç hafta önce Dron Operasyon Komutanlığına Kuzey Kore'ye yönelik operasyon hazırlığı talimatı verdiğini anlatan bir askerin ses kaydını ele geçirdiği iddia edildi.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ve sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler Ulusal Meclise girmişti. Ancak Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon, geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara dek geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan'da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek Yoon'un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı.

Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek üzere erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine 3 Haziran'ı seçim tarihi olarak belirlemişti.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran'da Mecliste yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Ulusal Meclis, 5 Haziran'da eski Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve eşi Kim hakkındaki suçlamalarla ilgili özel soruşturmalar başlatılmasını öngören yasa tasarılarını kabul etmişti.

Soruşturma kapsamında ifade vermesine yönelik yapılan çağrıları dikkate almayan Yoon, 28 Haziran'da ilk kez ifade vermişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kuzey Kore, Güney Kore, Operasyon, Güvenlik, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yoon Suk Yeol'a Dron Soruşturması - Son Dakika

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