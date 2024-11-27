Yoon Suk Yeol\'dan Kuzey Kore-Rusya İşbirliğine Tepki

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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore- Rusya askeri işbirliğine "ortak yanıt verilmesi" çağrısında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yoon, başkent Seul'de Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov liderliğindeki heyeti kabul etti.

Yoon, görüşmede, Moskova- Pyongyang arası son dönem askeri ilişkilerinin oluşturduğu güvenlik tehditlerine yönelik endişelerini paylaştı.

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker sevkiyatını anımsatan Yoon, bu tehditlere karşı "ortak bir yanıt" verilmesi ve ABD ile koordinasyon çağrısı yaptı.

Görüşmede taraflar, Rusya'daki Kuzey Kore birlikleri ile Kuzey Kore-Rusya silah transferleri konusunda bilgi paylaşımının sürdürülmesinde anlaştı.

Olası silah tedariki iddiası

Yonhap ajansına göre, tarafların, Güney Kore'nin Ukrayna'ya olası silah sevkiyatını ele alıp almadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Kiev yönetiminin, Güney Kore'den silah desteği talep edeceği öne sürülürken, görüşme sonrası Umerov, konuya ilişkin soruyu cevaplamadı.

Ukrayna heyeti, daha sonra Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Shin Won-sik ve Savunma Bakanı Kim Yong-hyun ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Görüşmelerde Umerov'un, Güney Koreli yetkililere Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son durumu hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Öte yandan, Seul'de Başkanlık Ofisi önünde, Ukrayna'ya silah sevkiyatı planı aleyhine protesto düzenlendi.

Kuzey Kore ve Rusya işbirliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

ABD ve NATO'dan ekim sonunda yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bunların Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı kaydedilmişti.