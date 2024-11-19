Yoon Suk Yeol'dan Kuzey Kore-Rusya Uyarısı - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol'dan Kuzey Kore-Rusya Uyarısı

G20'de Yoon, Kuzey Kore ve Rusya'nın askeri işbirliğini kınayarak derhal durdurulmalarını istedi.

19.11.2024 13:16
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un, Brezilya'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde, Kuzey Kore ve Rusya arasında büyüyen askeri işbirliğini "şiddetle" kınadığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Kim Tae-hyo, yaptığı açıklamada, Yoon'un, G20'de Pyongyang ve Moskova'yı askeri işbirliğini derhal durdurmaya çağırdığını belirtti.

Kim, Yoon'un, söz konusu iki ülke arasında derinleşen askeri işbirliğini "şiddetle" kınadığını ve buna karşı sert bir uyarı yayımlamak için ülkelere birlik olma çağrısında bulunduğunu aktardı.

Öte yandan, Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'nin de Yoon'un bu askeri işbirliğine yönelik itirazlarına katıldığını vurgulayan Kim, bu ülkelerin, Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa müdahil olmasının küresel güvenlik üzerindeki daha geniş etkilere yol açacağına dair endişelerini de paylaştığını ifade etti.

Kuzey Kore ve Rusya işbirliği

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

ABD ve NATO'dan ekim sonunda yapılan açıklamalarda, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği ve bunların Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde konuşlandırıldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yoon Suk Yeol'dan Kuzey Kore-Rusya Uyarısı - Son Dakika

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