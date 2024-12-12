Yoon Suk Yeol: Sıkıyönetim İdari Eylem - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol: Sıkıyönetim İdari Eylem

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetimi savundu ve azledilirse karşı koyacağını belirtti.

12.12.2024 09:48
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Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık'taki başarısız sıkıyönetim ilanının "idari eylem" olduğunu savunarak, azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını bildirdi.

Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanından bu yana ikinci kez televizyondan halka hitap etti.

Yoon, sıkıyönetim ilanının "idari bir eylem" olduğunu, bu yüzden ayaklanma girişimi olarak değerlendirilemeyeceğini ve soruşturma konusu yapılamayacağını savundu.

Muhalefetin hükümeti felç etmesine karşın ülkeyi korumak ve devlet işlerini normalleştirmek için devlet başkanı olarak sıkıyönetim ilan etme yetkisini kullandığını ifade eden Yoon, "Bu, yüksek düzeyde hesaplanmış bir siyasi hükümdür." dedi.

Devlet Başkanı Yoon, sıkıyönetim ilanı nedeniyle azledilmesi ve yargılanması halinde buna karşı koyacağını belirterek, "Ülkenin hükümetini felç eden, devletin anayasal düzenini akamete uğratan güçlerin ve suç gruplarının Kore Cumhuriyeti'nin geleceğini tehdit etmesini önlemek için sonuna kadar savaşacağım." ifadesini kullandı.

Muhalefeti, hükümetle "çılgın bir kılıç dansı sergilemekle" suçladı

Konuşmasında bir kez daha muhalefeti hükümetin faaliyetlerini engellemeye çalışmakla suçlayan Yoon, "Ana muhalefet partisinin büyük çoğunlukla hakim olduğu Ulusal Meclis, özgür bir demokrasinin anayasal düzenini yıkan bir canavara dönüştü." şeklinde konuştu.

Yoon, muhalefetin azil önergeleri ve bütçede yapmaya çalıştıkları kesintilerle hükümetin çalışmasını engelleyemeye çalıştığını, hükümete karşı "çılgın bir kılıç dansı sergilediğini" savundu.

Devlet Başkanı Yoon, eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'a seçim sahtekarlığına dair kanıt bulma gerekçesiyle Ulusal Seçim Komisyonu'nun seçim sistemini kontrol etmesini istediği iddiasını doğrularken Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarının sisteme sızdığı iddialarının ardından sistemin güvenilirliğe dair sorunların olduğunu ileri sürdü.

Yoon, sıkıyönetim ilanının yol açtığı rahatsızlık nedeniyle Kore halkında bir kez daha özür dilerken, "Sizinle birlikte son ana kadar savaşacağım." ifadesini kullandı.

Başarısız sıkıyönetim ilanının ardından başlatılan soruşturmada tutuklanan eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, dün savcıya verdiği ilk ifadesinde Devlet Başkanı Yoon'un sıkıyönetim emrinin hukuki gözden geçirmesini bizzat gerçekleştirdiği, birlikte kaleme aldıkları sıkıyönetim emri üzerinde düzeltmeler yaptığını söylemişti.

Kim, Yoon'un ayrıca, sıkıyönetim ilanından iki günce önce, üst düzey askeri yetkililere görevler tebliğ ettiğini ve seçim hilesi iddialarına kanıt bulmak için Ulusal Seçim Komisyonunun tesislere erişim sağlamaya çalıştığını anlatmıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Yoon, 3 Aralık gecesi televizyon kanalında yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan, "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclise girdiği bildirilmişti.

Ulusal Mecliste yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulu'nu toplayan Yoon, kabinenin onayıyla sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Seul Yüksek Savcılığının "vatana ihanet", "silahlı kalkışmaya teşebbüs" ve "görevi kötüye kullanma" şüphesiyle yürütülen soruşturmada Yoon "şüpheli" olarak tanımlanırken, kendisine yurt dışı seyahat yasağı getirilmişti.

Güney Kore Ulusal Meclisi, 10 Aralık'ta sıkıyönetim ilanı nedeniyle Devlet Başkanı Yoon dahil 8 kişinin "derhal gözaltına alınmasını" içeren karar tasarısını kabul etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yoon Suk Yeol: Sıkıyönetim İdari Eylem - Son Dakika

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