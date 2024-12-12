Yoon Suk-yeol Sıkıyönetim Savundu

SEUL, 12 Aralık (Xinhua) -- Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Seul Tren İstasyonu'nda Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'un televizyonda yayımlanan konuşmasını izleyen insanlar, 12 Aralık 2024.
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, perşembe günü televizyonda yayımlanan ulusa sesleniş konuşmasında kısa süreli sıkıyönetim uygulama kararını savundu ve istifa etme niyetinde olmadığını gösterdi. (Fotoğraf: Yao Qilin/Xinhua)
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