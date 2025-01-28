Yoon Suk Yeol Sıkıyönetim Suçlamalarını Reddetti - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol Sıkıyönetim Suçlamalarını Reddetti

Güney Kore'de Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanıyla ilgili suçlamaları anayasa çerçevesinde savundu.

28.01.2025 19:47
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Güney Kore'de 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon Suk Yeol, hakkındaki suçlamaları reddederek, yaptıklarının anayasa çerçevesinde olduğunu savundu.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon'un avukatı Seok Dong-hyeon, müvekkiliyle yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Seok'un aktardığına göre, "ayaklanmaya liderlik etmekle" suçlanan Yoon "anayasa sınırları içinde yapılan" bir eylemin ayaklanma olarak değerlendirilmesine tepki gösterdi.

Ülkenin içinde bulunduğu kriz hakkında halkı bilgilendirmek için sıkıyönetim ilan ettiğini belirten Yoon, bu kararı alırken de anayasal hakkını kullandığını savundu.

Yoon, sıkıyönetim ilanı sırasında can kaybı olmaması ve siyasetçilerin tutuklanmamasından dolayı, bunun "ayaklanma" eylemi olarak görülmemesi gerektiğine dikkati çekti.

Parlamento ve Bakanlar Kurulu tarafından sıkıyönetimin kaldırılmasının ardından derhal geri adım attığını vurgulayan Yoon, bu kararın uzun süreli bir uygulama olarak planlanmadığını ve bu süreçte idari ve yargı organlarının nasıl işleyeceğine dair herhangi bir hazırlık yapılmadığının altını çizdi.

Yoon'un Güney Kore'nin geleceği hakkında endişeli olduğuna dikkati çeken Seok, Yoon'un gözaltına alındığı 15 Ocak'tan bu yana eşi Kim Keon-hee'yi görmediğini ve son zamanlarda bazı sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Muhalefet partisinden Yoon'a tepki

Muhalefetteki Demokrat Parti'nin (DP) sözcülerinden Cho Seung-rae ise Yoon'un açıklamalarına tepki gösterdi.

Yoon'un ayaklanmayı teşvik ettiğini, anayasal düzeni temelden sarstığını ayrıca ülke ekonomisini de mahvettiğini dile getiren Cho, Yoon'un "ülkenin geleceği hakkında endişelendiğini" söyleme cüreti göstermesini eleştirdi.

Cho, "Ülke için bu kadar endişelenen biri nasıl olur da askeri güçleri bir ayaklanma başlatmak ve destekçilerini kışkırtmak için kullanabilir? Yargı karşısında işlediği suçu hala kabul etmiş değil. Utanmazlığının sonu yok gibi görünüyor." diye konuştu.

Ülke için endişeleniyorsa Yoon'un yasal süreci geciktirmek için uğraşmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirten Cho, "İnsanlar Kim ve Yoon'u, sadece tüm bu yolsuzluk iddialarıyla lekelenmiş bir çift olarak hatırlayacaklar." dedi.

Yoon tutuklanmıştı

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yetkililerin sonraki günlerde Yoon'u sorgulama girişimleri de başarısız olmuştu.

Yoon, 19 Ocak'ta Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Güney Kore Savcılığı 26 Ocak'ta, Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" suçlamasıyla iddianame hazırlandığı açıklamıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan azil davası, Anayasa Mahkemesinde sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yoon Suk Yeol Sıkıyönetim Suçlamalarını Reddetti - Son Dakika

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