Yoon Suk Yeol Vatana İhanet Soruşturmasında - Son Dakika
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Yoon Suk Yeol Vatana İhanet Soruşturmasında

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, sıkıyönetim ilanı gerekçesiyle 'vatana ihanet' soruşturmasına alındı.

08.12.2024 09:16
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Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 Aralık gecesi sıkıyönetim ilanı nedeniyle "vatana ihanet" şüphesiyle soruşturduğu bildirildi.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Yoon, özel yetkili savcılığın "vatana ihanet" suçu kapsamında yürüttüğü soruşturmada "şüpheli" olarak tanımlandı.

Özel yetkili savcılık soruşturmalarını yürüten Seul Yüksek Savcılık Ofisi Baş Savcısı Park Se-hyun, Yoon hakkında çok sayıda şikayet başvurusu olduğu, bu kapsamdaki soruşturma sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Başsavcı Park, Yoon'un "vatana ihanet" ve "görevi kötü kullanma" suçlarıyla ilgili soruşturulduğunu belirtti.

Savcılık, söz konusu soruşturma kapsamında, bugün, Yoon'un sıkıyönetim ilan etmesini kendisine önerdiği iddia edilen eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'u ifadesini aldıktan sonra gözaltına almıştı.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı konuşmada, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karışması" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş ancak parlamentonun yaptığı oylamada kararı kaldırması ve bunun Bakanlar Kurulunda onaylanmasıyla geri adım atmıştı.

Yoon, muhalefeti "hükümetin işlevini yerine getirmesini engellemekle" suçlayarak, sıkıyönetimin "Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmayı ve anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçladığını" savunmuştu.

Sıkıyönetim ilanının ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Öte yandan "sıkıyönetim birlikleri" olarak görevlendirilen askerlerin Ulusal Meclis'e girdiği bildirilmişti.

Ulusal Meclis'te yapılan acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Bakanlar Kurulunu toplayan Yoon, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti (DP) ve 5 küçük muhalefet partisi, Yoon'un sıkıyönetim ilanının anayasaya ve yasalara aykırı olduğu gerekçesiyle devlet başkanının görevden alınması için meclise önerge sunmuştu.

Kabul edilmesi için 200 milletvekilinin onayını alması gereken önerge, yeterli sayıya ulaşılamadığı için kabul edilmemişti.

Kaynak: AA

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