Yorgun Mermi Kadının Hayatını Kararttı - Son Dakika
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Yorgun Mermi Kadının Hayatını Kararttı

Yorgun Mermi Kadının Hayatını Kararttı

Hatay'da bahçesinde çay içerken başına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı kısmi felç geçirdi.

31.10.2024 18:10
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HATAY'da, evinin bahçesinde çay içerken başına yorgun mermi isabet eden Nurhayat Taşçı (37), kısmi felç geçirdi. Engelli ağabeyi ve yaşlı annesine bakmakla yükümlü olan ancak sol kolunu kullanamayan Taşçı, buna neden olan kişinin yakalanması için yardım istedi.

Olay, 17 Ekim akşamı, Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Engelli ağabeyi ve yaşlı annesiyle yaşayan Nurhayat Taşçı, evlerinin bahçesinde çay içerken tabancayla ateşlenen yorgun mermi başına isabet etti. Ailesinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Taşçı, ameliyata alındı. Polis, silahı ateşleyenin yakalanması için çalışma başlattı. Kafatası kırılan ve kısmi felç geçiren Taşçı'ya, 3 saat süren ameliyatın ardından platin takıldı. Başına 32 dikiş atılan Taşçı, 8 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 3 gün serviste tutulup taburcu edildi. Başındaki kan birikmesi nedeniyle Taşçı'nın sol kolu, işlevini yitirdi. Gelecek ay fizik tedaviye başlaması beklenen Nurhayat Taşçı'nın Bursa'da yaşayan kız kardeşi Saniye Çelik, Reyhanlı'ya gelip ablasına, annesine ve ağabeyine bakmaya başladı.

Kolunu hareket ettiremeyen, annesiyle ağabeyinin bakımlarını yapamadığını belirten Taşçı, kurşunu ateşleyen kişinin bulunması için yardım isteyerek, "Bahçede otururken, çay içiyordum. Bardak elimden yere düştü ve sanki beynimde şalter patladı. Kollarım tutmaz oldu, komşularımız beni hastaneye götürdü. Ardından Defne Devlet Hastanesi'ne sevk edildim, 3 saat ameliyatta kaldım ve sol kolum tutmuyor. Engelli ağabeyim var. Zaten ben ona bakıyordum. Annem yaşlı, babam yeni vefat etti. Kimsemiz yok, destek bekliyorum. Bu olaylar yaşanmasın, kimsenin canı yanmasın" diye konuştu.

'DÜĞÜNLERDE ARTIK SİLAH SIKILMASIN'

Saniye Çelik de ablasına bu acıyı çektirenlerin cezalandırılmasını istedi. Çelik, "Bursa'da 2 çocuğumu bıraktım ve ablamın böyle olduğunu duyunca geldim. Bahçede otururken ablamın kafasına mermi isabet etti. Ardından anneme 'Kafamda bomba patladı, elim tutmuyor' demiş. Ablamın hayatı söndü, devletimiz bunu araştırsın. Düğünlerde artık silah sıkılmasın, düğünlerde silah sıkmak erkeklik midir" dedi.

Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamak için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Reyhanlı, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Hatay, Son Dakika

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