Yoshinori Moriwaki'den Tuzla'da Deprem Bilinci Semineri - Son Dakika
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Yoshinori Moriwaki'den Tuzla'da Deprem Bilinci Semineri

Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Tuzla Orhanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde gençlere deprem riski ve hazırlıkları üzerine seminer verdi. Türkiye'deki yönetmelik değişikliklerinin önemine vurgu yaparak, deprem sonrası hasarların azaltılabileceğini belirtti.

07.02.2025 12:15  Güncelleme: 13:40
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(İSTANBUL) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yılında, Deprem Uzmanı ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, Tuzla Orhanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde afet farkındalık ve deprem bilinci semineri verdi. Seminerde, Türkiye'deki deprem riski ve hazırlıkları ile ilgili önemli bilgiler aktaran Moriwaki, ilçenin deprem gerçeğini de gençlerle paylaştı.

1990 yılında iş amacıyla Türkiye'ye gelen ve Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Genel Sekreteri olarak da görev yapan Yoshinori Moriwaki, bugüne kadar Türkiye'nin dört bir yanını gezerek deprem bilincinin artırılmasına katkı sağladı. Deprem konusunda yaptığı seminerlerle önemli bir farkındalık oluşturan Moriwaki, bu kez Tuzla Belediyesi'nin afet farkındalık programı çerçevesinde gençlerle bir araya gelerek deprem güvenliği ve afet bilinci üzerine konuştu.

Seminerin verimli geçtiğini belirten Moriwaki, "Afetlere hazır olmak için önceden aile ile nerede buluşulacağı, eşyaların sabitlenmesi, su, düdük ve çikolata gibi temel ihtiyaçların hazır bulundurulması gerektiğini konuştuk. Katılımcılarım bana bu konuları planlayacaklarına dair söz verdiler. Tuzla Belediye Başkanımız Eren Ali Bingöl ile de deprem üzerine görüşmüştük. O görüşmede birbirimize önerilerde bulunduk. Bu konuda daha fazla çalışarak Tuzla için güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum" değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'de yapılan yönetmelik değişiklikleri oldukça önemli"

Deprem uzmanı Moriwaki, Türkiye'de yapılan yönetmelik değişikliklerinin, yapıların depreme dayanıklı hale gelmesi için önemli bir adım olduğunu belirtti. 1998'de yapılan yönetmelik değişikliğinin binaların sağlamlığı için önemli bir adım olduğunu aktaran Moriwaki, "2000 yılından sonra ruhsatlı bir binanın daha sağlam olduğunu söyleyebiliriz. 2007 ve 2018'de de yönetmelik değişti. 2018'den sonra yönetmelik konusunda Japonya ile eşit olduğumuzu söyleyebilirim ama Japonya'da kamu buna ayak uyduruyor, iş birliğini sağlıyor. Türkiye'de de yönetmelik tamam, uygulamayı da ona göre gerçekleştirmek gerekiyor" dedi.

İstanbul ve Türkiye'nin deprem riski

Moriwaki, İstanbul için yaptığı değerlendirmede, büyük depremlerin tarihsel sürecini anlatarak, İstanbul'daki büyük depremler arasındaki süreyi dikkate aldığında, büyük bir depremin gelmesinin uzun zamandır beklenen bir olay olduğunu belirtti. Moriwaki, "İstanbul'da büyük depremler yaklaşık 250 yılda bir meydana gelir. 1509 ve 1766'daki büyük depremler arasında 257 yıl vardı. Şimdi ise 2023'teyiz. Depremin gelmesi her an mümkün. Biz depreme karşı hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

"Deprem sonrası hasarları yüzde 70 azaltmak mümkün"

Seminerde Japonya'daki deprem gerçeğinin ve tecrübelerinin Türkiye için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Moriwaki, Japonya'da yapılan binaların tümünün deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edildiğini belirtti. Türkiye'de ise eski yönetmeliklere göre inşa edilmiş yapıların hala varlığını koruduğunun altını çizdi. Moriwaki, "Teknolojik olarak birçok alanda ilerleme kaydetmişken, yapıların da deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi gerekiyor. Eğer hep birlikte çalışırsak, deprem sonrası olabilecek hasarları yüzde 70 oranında azaltabiliriz. Bu büyük kayıpları önlemek için hep birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Moriwaki, Japonya'daki bilgi ve deneyimlerimi Türkiye ile paylaşmaya devam edeceğini söyleyerek, "Hedefim, Türkiye'nin daha güvenli ve dayanıklı bir yer haline gelmesine katkı sağlamak" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yoshinori Moriwaki'den Tuzla'da Deprem Bilinci Semineri - Son Dakika

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