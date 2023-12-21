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Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etti

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti. Fakülte binası önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan öğrenci, İsrail'in Filistin'de planlı olarak soykırım yaptığını belirtti. İsrail'in yaptığı saldırılarda binlerce insanın hayatını kaybettiği vurgulandı ve dünyanın bu duruma tepki göstermesi gerektiği vurgulandı.

Yozgat Bozok Üniversitesi öğrencileri İsrail\'in saldırılarını protesto etti
21.12.2023 - 14:19,
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Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Fakülte binası önünde toplanan grup adına basın açıklamasını okuyan 4. sınıf öğrencisi Süleyman Gül, İsrail'in Filistin'de planlı olarak soykırım yaptığını söyledi.

İsrail'in 7 Ekim'den bugüne kadar yaptığı saldırılarda çocuk ve kadın demeden binlerce insanı katlettiğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Bizler biliyoruz ki bir zulme engel olamıyorsak onu duyurmakla mükellefiz. İsrail, dış güçlerin de desteğiyle 7 Ekim'den bu yana bebek, çocuk, hasta, yaşlı, kadın ayırt etmeksizin Gazze şeridi başta olmak üzere Filistin topraklarında sistematik bir katliam yapmaktadır. Hastaneleri, eğitim kurumlarını, eğitimcileri, akademisyenleri, İslam alimlerini, bilim adamlarını doğrudan hedef alan bu terör saldırılarına ve vahşi saldırganlığa sağlanan açık ve gizli destekleri en ağır şekilde kınıyor ve tüm dünyanın bu duruma tepki göstermesi, kayıtsız kalmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Kaynak: AA
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