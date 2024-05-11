Yozgat'ta çocuklara annelik yapan Maviş Kargı, huzurevinde hayata tutunuyor - Son Dakika
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Yozgat'ta çocuklara annelik yapan Maviş Kargı, huzurevinde hayata tutunuyor

Yozgat\'ta çocuklara annelik yapan Maviş Kargı, huzurevinde hayata tutunuyor

Yozgat'ta dönemin SHÇEK'e bağlı Yozgat Çocuk Yuvası'nda çocuklara annelik yapan Maviş Kargı, şimdilerde huzurevinde hayata tutunuyor. İlerleyen yaşına rağmen yaşama sevinciyle çevresindekilere örnek olan Kargı, 6 çocuğuna hem annelik hem babalık yapmak zorunda kaldı. Emekli olduktan sonra bir çocuğunu kaybeden Kargı, huzurevinde Anneler Günü'nü buruk karşılıyor.

11.05.2024 12:58
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Yozgat'ta dönemin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) bağlı Yozgat Çocuk Yuvası'nda çocuklara annelik yapan Maviş Kargı, şimdilerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde hayata tutunuyor.

İlerleyen yaşına rağmen yaşama sevinciyle çevresindekilere örnek olan 89 yaşındaki Kargı, yaklaşık 58 yıl önce eşini kaybedince 6 çocuğuna hem annelik hem babalık yapmak zorunda kaldı.

Hayata küsmeyen ve 6 evladını büyüten Kargı, onlarca çocuğa "bakıcı anne"lik yaptığı SHÇEK'e bağlı Yozgat Çocuk Yuvası'ndan 2003 yılında emekli oldu.

Çocukların "Maviş Anne"si emekli olduktan yaklaşık bir yıl sonra bir çocuğunu trafik kazasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde geçen yıl 30 Nisan'da polis memuru torunu Özgür Barçın'ın şehit olmasıyla sarsılan Kargı, hayata tutunduğu huzurevinde Anneler Günü'nü buruk karşılıyor.

Yıllarca üzerlerine titrediği onlarca çocuğun olduğu gibi huzurevi yöneticileri ve personelinin de "Maviş Anne" diye seslendiği Kargı, AA muhabirine, çocuklarına yük olmamak için kendi isteğiyle bir ay önce Alparslan Türkeş Huzurevi'ne yerleştiğini söyledi.

"Allah kimseye evlat acısı göstermesin"

Huzurevinde mutlu olduğunu dile getiren Kargı, "Oğlum öleli 20, torunum öleli bir yıl oldu. Onları çok özlüyorum. Anneler Günü'nde yavrularım yok diye çok üzülüyorum. Öteki yavrularımı da özlüyorum. Allah kimseye evlat acısı göstermesin, ciğerlerim yandı. Yavrularımı çok arıyorum, onlara dayanamıyorum, evlat acısı zormuş, çok üzülüyorum" dedi.

SHÇEK'e bağlı Yozgat Çocuk Yuvası'nda yıllarca çalıştığını ve orada kalan çocuklara annelik yaptığını anlatan Kargı, "Çocukları ayağıma yatırırdım, sallardım, uyuturdum, bezlerini yıkardım, üstlerini örterdim. Yuvada 70 çocuğum vardı. Bana 'anne' derlerdi. Burada çalışanlar da bana 'anne' diyorlar. İyi bakıyorlar. Müdürümden, personelden Allah bin kere razı olsun. Hemşirelerim ilacımı veriyor, iğnemi yapıyorlar." diye konuştu.

Kargı, huzurevinde arkadaşlarıyla sohbet ederek zaman geçirdiklerini, yemeklerinin, çaylarının geldiğini çok rahat olduklarını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta çocuklara annelik yapan Maviş Kargı, huzurevinde hayata tutunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta çocuklara annelik yapan Maviş Kargı, huzurevinde hayata tutunuyor - Son Dakika
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