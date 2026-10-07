Yozgat Filistin Platformu, Gazze saldırılarını 3. yılında meydanda protesto etti

Yozgat'ta bir grup, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarının 3. yılı dolayısıyla Yozgat Filistin Platformunca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çok sayıda vatandaş bir araya geldi. Gruptakiler, sık sık İsrail aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına basın açıklaması yapan Yozgat Filistin Platformu Sözcüsü Ömer Yağmur, Gazze'de 3 yıldır süren soykırımda binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaralandığını, yerinden edildiğini söyledi.

Yağmur, İsrail'in son 3 yılda sadece Filistin'e saldırmakla kalmadığını, Lübnan, Suriye, İran, Yemen ve Katar'da da saldırılar düzenlediğini belirterek, "Siyonistlerin Lübnan'a yönelik saldırıları bugün de devam etmektedir. Yemin olsun biz bu hesabı kapatmayacağız. Bebek katili vahşiler, soykırımcı Siyonistler, işbirlikçi emperyalistler döktükleri kanda boğulmadıkça, ABD ve Siyonist işgal çetesi Filistin'den, Lübnan'dan defolup bu dünyadan silininceye kadar susmayacağız." dedi.

Açıklamanın ardından grup üyeleri dua etti.