Yozgat Valisi: Depremden etkilenen köylerde 8 cami, 147 ev ve 14 ahır hasar gördü

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli dünkü depremden etkilenen Kadışehri, Çekerek, Aydıncık ve Akdağmadeni ilçelerine bağlı köylerde 8 cami, 147 ev ve 14 ahırın hasar gördüğünü söyledi.
Depremden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmalarını sürerken AFAD ekipleri, vatandaşlara çadır, battaniye ve yemek dağıttı.
Köylerde incelemede bulunan Vali Özkan, gazetecilere, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Özkan, AFAD, İl Özel İdaresi, sağlık ve ilgili tüm kurumlar ve STK'lerin görev başında olduğunu belirterek, "Köylerimizdeki altyapı durumunda herhangi bir elektrik ve su arızası bulunmaması işlerimizi kolaylaştırdı. 8 cami, 147 ev ve 14 ahırda tespitlerimiz oldu. 200'e yakın çadır ve 1000 battaniye dağıttık. Gelen talepleri de karşılıyoruz. Hiçbir problemimiz yok." dedi.
Vali Özkan, il dışından evlerini kontrol etmek için gelen vatandaşlar için de misafirhaneleri tahsis ettiklerini aktardı.
Öte yandan deprem dolayısıyla geceyi dışarıda geçiren vatandaşlar dağıtılan AFAD çadırlarında kalmaya başladı.
Vatandaşlardan Bekir Taşkın, anne ve babasının köyde yaşadığını, depremi duyunca Yalova'dan geldiğini söyledi.
Kaya Balta da depremle birlikte tüm kurum yetkililerinin köye geldiğini belirterek, "Sabaha kadar bizimle birlikte kaldılar, evlere girilmemesi konusunda sık sık uyardılar. Devletimiz var olsun." dedi.
Hasan Balta ise Şanlıurfa'dan köye geldiklerini, evlerinde hasar olduğunu belirtti.
Cuma namazı açık alanlarda kılındı
Depremde camilerin de hasar görmesinden dolayı köylerde cuma namazı açık alanlarda kılındı.
Yelten köyünde vatandaşlar, köy konağı önündeki alanda yere seccade sererek namazı eda etti.
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