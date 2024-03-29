Yozgat'ta öğrencilerden şehitlere büyük vefa
YOZGAT - Yozgat'ta Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köy köy gezerek vatan uğruna şehit düşen askerlerin kabirlerini ziyaret ediyor, çevre temizliğini yapıyor, bayraklarını ve mezar taşlarının yazılarını yeniliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün 2023'te başlattığı sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, görsel sanatlar dersi öğretmenleriyle başta il merkezi olmak üzere köylerdeki şehit kabirlerini ziyaret ediyor. Şehitlerin kabirlerinin çevre temizliğini yapan öğrenciler, soluk mezar taşlarını yanlarına getirdikleri boyalarla yenileyip kabirlerin bayraklarını değiştiriyor. Şehitlerin kabirlerinde dua okuyan öğrenciler, şehitlere vefa borçlarını ödüyor.
Şehitlerimizi unutmuyoruz
Projeye katılan 10. sınıf öğrencilerinden Kadir Yılmaz, "Yürüttüğümüz proje çerçevesinde şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz, dua ediyoruz ve mezarların çevre temizliğini yapıp eskiyen bayraklarını yeniliyoruz. Silinmiş mezar taşlarının yazılarını boyuyoruz. Şehitlerimizi unutmuyoruz, onlar bizim içimizde yaşıyor. Bu şekilde onlara vefa borcumuzu ödüyoruz." dedi.
Şehit mezarlarının silinen yazılarını yeniliyoruz
Öğrencilerden Hayrunnisa Topal ise, "Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla Yozgat ve köylerindeki mezarlarımızı ziyaret ediyoruz. Şehit mezarlarının silinen yazılarını tazeliyoruz. Mezarların etrafını temizliyoruz, eskiyen bayrakları alıp yenilerini takıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.
Öğrencilerimizin milli ve manevi değerleri güçleniyor
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen sosyal sorumluluk projesinde öğrencilere değerler eğitimi verdiklerini söyleyen Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaş Şahin de, "Öğrencilerimiz ilimiz ve civarındaki köylerde bulunan şehit kabirlerini ziyaret ediyor. Öğrencilerimizle şehit kabirlerinin yazılarını yenilemek, temizliklerini yapmak, bakımlarını yapmak ve bayraklarını yenilemek gibi bir proje amaçladık ve şu an onu yürütüyoruz. Bu projede öğrencilerimizin topluma karşı duyarlı milli ve manevi değerlerini güçlendirecek çalışmaları ortaya çıkarmaya çalıştık. Aynı zamanda okulumuzun değerler kulübü ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışma ile okulumuzun iklimini, kurum kültürünü dışarıya yansıtarak güzel bir atmosfer oluşturmaya çalıştık." ifadelerine yer verdi.
Bu etkinlik bizi mutlu ediyor
Öğrencilerin bu etkinliği yaparken mutlu olduklarını da belirten Şahin, "Onların mutlu olması ziyadesiyle bizleri de mutlu ediyor. Bu etkinlik vatan uğruna şehit düşen askerlerimize bir vefa borcudur, değerlerimize sahip çıkmak herkes için ve öğrencilerimiz için de çok önemlidir. Bu tür sosyal faaliyetlerle çocuklarımızın hem öz güvenleri gelişiyor hem de topluma ve çevreye karşı duyarlı olmaları gelişiyor." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta öğrencilerden şehitlere büyük vefa - Son Dakika
Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 9-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek. Festivalde Onur, Bilge Olgaç Başarı ve Genç Cadı ödülleri sahiplerini bulacak.
Adana'da 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Seçimleri için alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantıda, seçim öncesinde, seçim anında ve sonrasında herhangi bir aksaklığa mahal vermemek için alınması gereken önlemler ele alındı. Vali Yavuz Selim Köşger, toplam seçmen sayısının 1 milyon 629 bin 959 kişi olduğunu ve güvenlik personeli, araç ve ekipman sayısını açıkladı. Toplantı sonunda yapılan değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.
Aydın Ayaydın, Ortaca ilçesinde kurulan pazarda esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Halkın hizmete susadığını ifade eden Ayaydın, seçimlerde destek istedi ve yürütecekleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bakın o karanlık, daracık odalarda neler çevriliyor görüyor musunuz? Deste deste paraları yığıyorlar.
Brezilya'nın Recife kentinde inşaat halindeki 33 katlı bir binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının binanın en üst katında başladığı ve tüm binayı sardığı belirtilirken, çevredeki binaların alevlerin yayılma riski nedeniyle tahliye edildiği bildirildi. Yangının kısa devre nedeniyle çıktığı düşünülüyor.
Anavatan Partisi, pazar günü yapılacak yerel seçimlerde, AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü ile Kepez Belediye Başkan adayı Rıza Sümer'i destekleme kararı aldı. Anavatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı, kararın Antalya'nın geleceğine yönelik büyük bir adım olduğunu ve tamamen halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda alındığını belirtti. Narlı, Hakan Tütüncü'nün liderlik becerileri ve tecrübesi ile Rıza Sümer'in vizyonunun Antalya'nın gelişimi için büyük önem taşıdığını vurguladı.
İstanbul'un gözde kıyılarından Yenikapı Sahili'nde, denizin bir kısmı çöp birikintileriyle kaplandı. Pet şişe, poşet ve diğer çöplerin suyun üzerinde kaldığı görüldü. Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve bisiklet sürdüğü sahildeki çöp birikintisi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bozkurt Belediyesi, binlerce kişinin katılımıyla sebze pazarında iftar programı düzenledi. İftar yemeği sonrası semazen gösterisi, Karagöz ve Hacivat Gölge oyunu, ve illüzyon gösterileri yapıldı. Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, etkinlikte yaptığı konuşmada birlikte unutulmaz bir akşam yaşadıklarını belirtti.
Ardahan'ın Posof ilçesinde yıllardır özlemi çekilen doğal gaz çalışmaları sona erdi. İlk gazın açılışı yapıldı ve törene yüzlerce kişi katıldı. Posof'a bağlanan doğal gazın açılışı meşalelerle gösterildi.