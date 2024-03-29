Yozgat'ta öğrencilerden şehitlere büyük vefa - Son Dakika
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Yozgat'ta öğrencilerden şehitlere büyük vefa

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Yozgat'ta Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek temizlik yapmak, bayrakları ve mezar taşlarını yenilemek için köy köy geziyor. Öğrenciler, şehitlere olan vefa borçlarını ödemek için dua ediyor ve onları unutmuyor.

29.03.2024 14:43
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Yozgat'ta öğrencilerden şehitlere büyük vefa

YOZGAT - Yozgat'ta Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köy köy gezerek vatan uğruna şehit düşen askerlerin kabirlerini ziyaret ediyor, çevre temizliğini yapıyor, bayraklarını ve mezar taşlarının yazılarını yeniliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğünün 2023'te başlattığı sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, görsel sanatlar dersi öğretmenleriyle başta il merkezi olmak üzere köylerdeki şehit kabirlerini ziyaret ediyor. Şehitlerin kabirlerinin çevre temizliğini yapan öğrenciler, soluk mezar taşlarını yanlarına getirdikleri boyalarla yenileyip kabirlerin bayraklarını değiştiriyor. Şehitlerin kabirlerinde dua okuyan öğrenciler, şehitlere vefa borçlarını ödüyor.

Şehitlerimizi unutmuyoruz

Projeye katılan 10. sınıf öğrencilerinden Kadir Yılmaz, "Yürüttüğümüz proje çerçevesinde şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ediyoruz, dua ediyoruz ve mezarların çevre temizliğini yapıp eskiyen bayraklarını yeniliyoruz. Silinmiş mezar taşlarının yazılarını boyuyoruz. Şehitlerimizi unutmuyoruz, onlar bizim içimizde yaşıyor. Bu şekilde onlara vefa borcumuzu ödüyoruz." dedi.

Şehit mezarlarının silinen yazılarını yeniliyoruz

Öğrencilerden Hayrunnisa Topal ise, "Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla Yozgat ve köylerindeki mezarlarımızı ziyaret ediyoruz. Şehit mezarlarının silinen yazılarını tazeliyoruz. Mezarların etrafını temizliyoruz, eskiyen bayrakları alıp yenilerini takıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor." şeklinde konuştu.

Öğrencilerimizin milli ve manevi değerleri güçleniyor

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile birlikte yürütülen sosyal sorumluluk projesinde öğrencilere değerler eğitimi verdiklerini söyleyen Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Aytaş Şahin de, "Öğrencilerimiz ilimiz ve civarındaki köylerde bulunan şehit kabirlerini ziyaret ediyor. Öğrencilerimizle şehit kabirlerinin yazılarını yenilemek, temizliklerini yapmak, bakımlarını yapmak ve bayraklarını yenilemek gibi bir proje amaçladık ve şu an onu yürütüyoruz. Bu projede öğrencilerimizin topluma karşı duyarlı milli ve manevi değerlerini güçlendirecek çalışmaları ortaya çıkarmaya çalıştık. Aynı zamanda okulumuzun değerler kulübü ile birlikte yürüttüğümüz bu çalışma ile okulumuzun iklimini, kurum kültürünü dışarıya yansıtarak güzel bir atmosfer oluşturmaya çalıştık." ifadelerine yer verdi.

Bu etkinlik bizi mutlu ediyor

Öğrencilerin bu etkinliği yaparken mutlu olduklarını da belirten Şahin, "Onların mutlu olması ziyadesiyle bizleri de mutlu ediyor. Bu etkinlik vatan uğruna şehit düşen askerlerimize bir vefa borcudur, değerlerimize sahip çıkmak herkes için ve öğrencilerimiz için de çok önemlidir. Bu tür sosyal faaliyetlerle çocuklarımızın hem öz güvenleri gelişiyor hem de topluma ve çevreye karşı duyarlı olmaları gelişiyor." diye konuştu.

Yozgat\'ta öğrencilerden şehitlere büyük vefa
Kaynak: İHA

Nida Tüfekçi, Yozgat, Güncel, Son Dakika

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