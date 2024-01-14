 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yozgat bu kesti, termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat bu kesti, termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi

Dondurucu soğukların etkisini artırdığı Yozgat'ta termometreler sıfırın altında 10 dereceyi gösterdi. Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda bulunan gölet kısmen buz tuttu. Yozgat'ta soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Dağlardan sızan sular buz kütleleri oluşturdu. Yozgat Çamlığı'ndaki göletin manzarası ise ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Yozgat bu kesti, termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi
14.01.2024 - 22:16,
Abone Ol

Yozgat bu kesti, termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi

YOZGAT - Dondurucu soğukların etkisini artırdığı Yozgat'ta termometreler sıfırın altında 10 dereceyi gösterdi. Türkiye'nin ilk milli parkı Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda bulunan gölet kısmen buz tuttu.

Türkiye'nin en soğuk illeri arasında yer alan Yozgat'ta soğuk hava etkili oluyor. Kentte hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken gece saatlerinde termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi. Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda bulunan Cevdet Dündar Göleti'nin yüzeyi kısmen donarken dağlardan sızan suyun donması sonucu ise dev buz kütleleri oluştu. Bazı sürücüler de araç camlarını karton ile buzdan korumaya çalıştı.

Yozgat'ta son iki gündür soğuk havanın etkisini artırdığını söyleyen Erdoğan Budak, "Yozgat'ta hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Dağlardan sızan sular buz kütleleri oluşturdu ben de bunları fotoğraflamaya geldim. Şu an beklediğimiz karın yağmasını bekliyoruz" dedi.

İstanbul'dan misafir olarak geldiğini belirten Muhammed Salih Uzun da, "Yozgat Çamlığında bulunan gölet buz tutmuş, çok güzel bir görüntü. Abant Gölünü aratmıyor. Babamla gezmeye geldik, çay içtik. Hava sıcaklığı eksi 10 derece. Gölün manzarası eşliğinde ortamın tadını çıkardık" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Yozgat, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat bu kesti, termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi - Son Dakika


22:25
'Zemin kötü' diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23
İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler 'Yok artık' diyor İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55
İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24
İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57
Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45
Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22
MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti

Son Dakika
22:25 "Zemin kötü" diyen İsmail Kartal'a Sumudica'dan jet hızında yanıt: Saygı duyacak
21:23 İnanılmazı başardı! Livakovic'in son dakikada yaptığını görenler "Yok artık" diyor
20:55 İrfan Can'dan hayat öpücüğü! Fenerbahçe Gaziantep FK'yı deplasmanda 1-0 yendi
20:52 Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
20:24 İzlanda'da patlayan yanardağ nedeniyle kasaba tahliye edildi
19:57 Gol sevinci bardağı taşırdı! Antalyaspor, İsrailli futbolcusunun biletini kesti
19:45 Leonardo Bonucci Fenerbahçe'deki ilk maçına çıktı
19:22 MİT, Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 23 hedefi imha etti
19:14 Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan askerin son paylaşımı ortaya çıktı
18:59 ABD Başkanı Biden, Netanyahu'dan desteğini çekiyor: Durum berbat ve biz tıkandık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 22:36:46. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat bu kesti, termometreler eksi 10 dereceyi gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement