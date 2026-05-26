Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.K'nin kullandığı 35 ANR 413 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Sivas kara yolu Oluközü beldesi mevkisinde karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Araçta bulunanların bayram tatili için Eskişehir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?