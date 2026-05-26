Yozgat\'ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde hafif ticari aracın bariyerlere çarptığı kazada yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

M.K'nin kullandığı 35 ANR 413 plakalı hafif ticari araç, Yozgat-Sivas kara yolu Oluközü beldesi mevkisinde karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunanların bayram tatili için Eskişehir'den Ağrı'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.