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Yozgat'ta Yılbaşı Tedbirleri: 173 Araça 370 Bin 225 Lira Ceza - Son Dakika
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Yozgat'ta Yılbaşı Tedbirleri: 173 Araça 370 Bin 225 Lira Ceza

Yozgat'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşı tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen trafik ve asayiş denetimlerinde 173 araca toplamda 370 bin 225 lira ceza uygulandı.

Yozgat\'ta Yılbaşı Tedbirleri: 173 Araça 370 Bin 225 Lira Ceza
02.01.2024 - 14:47,
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Yozgat'ta emniyet ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında 173 araca 370 bin 225 lira ceza uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 29 Aralık 2023 ve 01 Ocak 2024 tarihleri arasında trafik ve asayiş denetimi gerçekleştirdi.

Kent genelinde 24 ekip ve 42 personelle yapılan denetimlerde 2 bin 198 araç sorgulandı, 173 araca 370 bin 225 lira ceza uyguladı, 21 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Yozgat, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Yılbaşı Tedbirleri: 173 Araça 370 Bin 225 Lira Ceza - Son Dakika
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