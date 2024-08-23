Yozgat'taki Yerköy YHT istasyonu hizmet vermeye başladı - Son Dakika
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Yozgat'taki Yerköy YHT istasyonu hizmet vermeye başladı

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın önemli bir halkası olan Yerköy YHT İstasyonu, hizmete açıldı. İstasyon, Yozgat'taki diğer istasyonlarla birlikte hizmete girmiş oldu.

23.08.2024 22:44
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Yozgat'taki Yerköy YHT istasyonu hizmet vermeye başladı

YOZGAT - Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve ulaşımda Anadolu'ya hız ve konfor sağlayan Yüksek Hızlı Tren hattının yolcu halkası her geçen gün genişliyor.

Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattının en önemli halkası olan ve Yozgat ile Kırıkkale arasında bulunan 110 bin yolcu kapasiteli Yerköy YHT İstasyonu bugün itibariyle vatandaşların hizmetine açıldı. 800 metrekare alan üzerinde yapılan istasyon binası, 2 peron, 100 araç ve 5 otobüs park yeri bulunan modern istasyon ile Yerköy halkı hızlı trenine kavuştu. İlk tren bugün Yerköy İstasyonu'nda yolcu indirip, almaya başladı. Yerköy YHT İstasyonunu da hizmete girmeye başlamasıyla Yozgat'taki istasyonların tamamı hizmete açılmış oldu.

Yolcularına bugünden itibaren hizmete veren Yerköy YHT İstasyonunun resmi açılışı ise ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar, Yozgat-Sivas 420 lira, Yozgat-Ankara 325 lira, Yozgat- Kırıkkale 300 lira, Yozgat- İstanbul Söğütlüçeşme 865 lira, Yozgat -İstanbul Halkalı 815 lira, Ankara-Sivas 550 lira, Sivas-İstanbul Söğütlüçeşme bin 90 lira, Ankara- İstanbul Söğütlüçeşme arası ise 540 lira ödeme yaparak seyahat edebilecek.

"Yerköy için iyi bir hizmet"

Yerköy YHT istasyonuna iniş yapan yolculardan Yusuf Yılmaz, yolculuğun çok konforlu geçtiğini söyleyerek, "Yerköy için iyi bir hizmet. Hızlı tren Yerköy'e devreye alınınca ilk seyahatimi yapmak istedim, planımı ona göre ayarladım. Bundan sonra her ay düzenli olarak gelip gideceğim" dedi.

"Yolculukta çok güzeldi, rahattı, tren saatinde de geldi"

Yolculardan Zeynep Sancak ise ilk defa hızlı trene bindiğini belirterek, "Yerköy ilçemizde de bugün itibariyle hızlı tren garı hizmete girdi, devletimize teşekkür ediyoruz. Hem ilçemize hem ülkemiz için iyi oldu. Yolculukta çok güzeldi, rahattı, tren saatinde de geldi. Hiçbir aksaklık olmadan ilçemize geldik" şeklinde konuştu.

YHT görevlisi Burcu Bahadır da, "Ankara'dan görevlendirme olarak Yerköy ilçesine geldim. Bugün seyahatimiz gerçekleşti hem yolcularımızı getirdik hem de benim yeni görev yerimdi. Yerköy halkımıza da yeni gar hayırlı olsun, inşallah bizimle seyahatlerine devam ederler." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Yozgat'taki Yerköy YHT istasyonu hizmet vermeye başladı - Son Dakika

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