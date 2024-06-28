Yozgat Valisi: Yolların Kesiştiği Nokta Olmaktan Öteye Gönüllerin Kesiştiği Nokta Olacağız - Son Dakika
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Yozgat Valisi: Yolların Kesiştiği Nokta Olmaktan Öteye Gönüllerin Kesiştiği Nokta Olacağız

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, hızlı tren ve havalimanı inşaatının tamamlanmasıyla Yozgat'ın yolların kesiştiği nokta olmaktan öteye gönüllerin kesiştiği nokta haline geleceğini söyledi. Vali Özkan, gazetecilerle bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi ve kentte gerçekleştirilecek projeler hakkında bilgi verdi.

28.06.2024 16:21
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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, hızlı trenden sonra havalimanı inşaatı ve Kayseri - Yerköy Hızlı Tren hattı inşaatının tamamlanmasıyla Yozgat'ın yolların kesiştiği nokta olmaktan öteye inşallah gönüllerin kesiştiği nokta olacağını söyledi.

Vali Özkan, İl Özel İdaresi Sosyal Tesisleri'nde kentte görev yapan gazetecilerle bir araya gelerek, yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Gazetecilerin sayesinde kenti daha iyi tanıdığını, sahada yapılması gerekenleri daha iyi kavradıklarını belirten Özkan, "Yozgat'ta 9 aylık bir süre oldu göreve başlayalı. Bu süreçte olmazsa olmazımız seçimleri, dini bayramlarımızı ve özel günlerimizi hep beraber geçirdik. Yapılması gereken işlerimiz çok. Bu sene bir aksilik olmazsa İl Özel İdaresi köylerimizde içme suları, kanalizasyon, tarımsal sulama ve diğer sektörlerde 300 milyon, 200 milyon da ajansların katkısıyla 500 milyon liralık çalışma yapılacak." dedi.

Özkan, kentte turizmin gelişmesinde hızlı trenin büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, "Yozgat havalimanı inşaatı 2025'te tamamlanacak. Bir taraftan hızlı tren hattı bir taraftan da Yerköy - Kayseri hızlı tren hattı inşaatının tamamlanmasıyla Yozgat, yolların kesiştiği nokta olmaktan öteye inşallah gönüllerin kesiştiği bir nokta haline gelecek ama bunun için de biraz zaman gerekiyor." diye konuştu.

Stadyum inşaatı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelerinin olduğunu, belediyeden Yozgat İl Özel İdaresine devredilen kadın aquapark için konaklama projesi üzerinde çalıştıklarını anlatan Özkan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Yozgat Rehabilitasyon Merkezi binasında tadilat çalışmasına ihtiyaç var. Bu nedenle Yerköy Eski Devlet Hastanesi'ni rehabilitasyon merkezine dönüştürüp buranın tadilatı esnasında orayı kullanmayı ve sürekli olarak da devam ettirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özkan, Bozok Organize Sanayi Bölgesi'nde 30 parselden 12'sinin satıldığını, 5-6 yatırımcı ile de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Vali Özkan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

Mehmet Ali Özkan, Yozgat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat Valisi: Yolların Kesiştiği Nokta Olmaktan Öteye Gönüllerin Kesiştiği Nokta Olacağız - Son Dakika

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