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YSK Başkanı Ahmet Yener, Kazakistan'da konferansa katıldı - Son Dakika
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YSK Başkanı Ahmet Yener, Kazakistan'da konferansa katıldı

YSK Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Mahmut Akgün, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 'Anayasa Reformu ve Seçim Sistemi' konferansına katıldı. Yener, Türkiye'deki seçim uygulamalarını anlattı ve YSK ile Kazakistan MSK arasında işbirliği mutabakatı imzalandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Kazakistan\'da konferansa katıldı
11.12.2023 - 18:13,
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki "Anayasa Reformu ve Seçim Sistemi" başlıklı konferansta seçim alanındaki güncel uygulamaları anlattı.

YSK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) Başkanı Nurlan Abdirov'un daveti üzerine Yener ve YSK Üyesi Mahmut Akgün, MSK'nin kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla 7-8 Aralık'ta Astana'da düzenlenen "Anayasa Reformu ve Seçim Sistemi" başlıklı uluslararası bilimsel ve uygulamalı yıl dönümü konferansına katıldı.

Birçok ülkenin merkezi seçim organlarından yetkililer, seçim alanında uzmanlar ve akademisyenler ile sivil toplum kuruluşları, dernekler ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı etkinlikte Yener, "Seçimlerde En İyi Uygulamalar: Türkiye Örneği" başlıklı sunu ile seçim alanındaki güncel uygulamaları anlattı.

"Anayasa Reformu Bağlamında Seçim Mevzuatının Gelişimi" ve "Seçim Sistemlerinin Gelişiminde Güncel Temayüller" başlıklı iki oturumdan oluşan konferans kapsamında, seçim alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla YSK ve Kazakistan MSK arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in tensipleriyle Kazakistan MSK tarafından YSK Başkanı Yener'e, seçim organları sisteminin geliştirilmesine katkıları dolayısıyla madalya takdim edildi.

YSK heyeti, etkinliğe katılan merkezi seçim komisyonlarının başkanları ve yetkilileri ile görüşmeler de gerçekleştirdi.

Kaynak: AA
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