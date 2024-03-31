YSK Başkanı Ahmet Yener: Şu ana kadar olumsuz bir durum yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durum olmadığnıı bildirdi. Yener, saat 17.00'den sonra toplanarak, saat 21.00'den önce yayın yasaklarının sona erip ermeyeceğni değerlendireceklerini belirtti.
YSK Başkanı Yener, oyunu Çankaya Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'nda 4254 numaralı sandıkta kullandı. Yener, oy pusulalardan dolayı kalınlaşan zarfı sandığa atarken zorlandı.
"SAAT 17.00'DEN SONRA TOPLANACAĞIZ"
Yener, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere şu açıklamayı yaptı:
"Biz de an itibarıyla oyumuzu kullandık. Tüm seçmenlerimizin oy verme süresi bitimine kadar sandığa giderek oylarını kullanmalarını ve demokratik görevlerini yerine getirmelerini bekliyoruz.
An itibarıyla il ve ilçe seçim kurullarımızdan bize ulaşan olumsuz bir durum yok. Tüm yurt çapında sorunsuz bir şekilde oy verme işlemleri devam etmektedir. Bilindiği gibi 32 ilimizde saat 16.00'da oy verme işlemleri sona erecek kalan illerimiz de ise saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemleri sona erecek. Saat 21.00'de yayın yasakları sona eriyor. Kurulumuz saat 17.00'den sonra toplantı yaparak yayın yasaklarının 21.00'den önce sona erip ermeyeceği konusunda bir karar verip, bu kararı da kamuoyuyla paylaşacak. Saat 17.00'den sonra YSK yayın yasaklarını kaldırmadan seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir paylaşımda bulunmamalarını rica ediyoruz. Şu ana kadar tüm siyasi partilerimiz ve vatandaşlarımız seçimle ilgili almış olduğumuz kararlara uydular. Saat 17.00'den sonra da biz yayın yasağını kaldırana kadar değerli basın mensuplarımızın kurallara uymasını rica ediyoruz. Bu demokrasi şenliğinin tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum."
Tüm siyasi partileri YSK'ya davet ettiklerini belirten Yener, "Sonuçları bizim hazırladığımız ekrandan siyasi partilerimiz anbean paylaşacaklardır. Basın mensuplarımız için de YSK'da sağlıklı yayın yapmaları için tedbirler alınmıştır. Şu an itibarıyla sıkıntısız bir şekilde demokrasi şenliği, demokrasi bayramı devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
"BUNLAR İDDİADAN İBARETTİR"
Bir gazetecinin "Kars ve Iğdır'da muhalefetin itirazlarının reddedildiğini" hatırlatması üzerine Yener, "Bu iddiaların hepsi Kurula gelmiş, değerlendirilmiştir. Oy verme esnasında kayıtlı olmayan bir seçmenin başka bir yerde oy kullanması söz konusu değildir. Kurulun önüne bu tarz konular gelirse de Kurul değerlendirir, bir sonuca varır. Bunlar iddiadan ibarettir. Şu ana kadar Kurul, önüne gelen tüm soruları cevaplandırmıştır." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Güncel › YSK Başkanı Ahmet Yener: Şu ana kadar olumsuz bir durum yok - Son Dakika
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