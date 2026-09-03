YSK Başkanı Mutta: Oda ve borsa seçimlerinin yürütülmesinde temel ilke hukuka bağlılık

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Serdar Mutta, "Seçim yönetiminde güven yalnızca sonuçların doğru olmasından ibaret değildir, aynı zamanda vatandaşlar, adaylar, kurumlar ve bütün tarafların sürecin her aşamasının hukuka uygun, tarafsız ve öngörülebilir biçimde yürütüldüğünden emin olmasıdır." dedi.

Mutta, Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen "Ticaret, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Organ Seçim Süreçlerine İlişkin Mesleki ve Hizmet İçi Eğitim Programı"nda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Türkiye'de seçimlerin yargının yönetimi, denetimi ve gözetimi altında gerçekleştirildiğini belirten Mutta, bu güvencenin seçimlere katılım oranını artırdığını söyledi.

Mutta, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının organ seçimlerinin de bu kapsamda olduğunu ifade ederek, uygulayacakları mevzuatın detaylarının bu eğitim programlarında paylaşılacağını anlattı.

Üstlendikleri görevin hukuka bağlılık, tarafsızlık ve güven olduğunu dile getiren Mutta, şöyle konuştu:

"Burada gerçekleştirdiğimiz toplantının temel amacı da esasen bu kurumsal anlayışı ve uygulama birliğini daha da güçlendirmektir. Yaklaşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile oda ve borsa organ seçimlerinde görev yapacak ilçe seçim kurulu başkanlarımızı, seçim müdürlerimiz ile Yüksek Seçim Kurulu merkez teşkilatımızın yöneticilerini ve uzmanlarını bir araya getirerek, seçimlere ilişkin hukuki çerçeveyi birlikte değerlendirmeyi, uygulamada karşılaşılabilecek hususları ele almayı, tereddütleri gidermeyi ve seçimleri ülke genelinde aynı anlayışla, standartlarla yürütülmesini amaçlamaktayız."

Mutta, bu toplantıları yalnızca mevzuat hükümlerinin aktarıldığı bir eğitim faaliyeti olarak görmediklerini, önemli olanın sahadaki tecrübe ile hukuki bilgiyi buluşturmak olduğunu vurguladı.

Ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsalarının geniş kesimi temsil ettiğine dikkati çeken YSK Başkanı Mutta, "Bu kurumların yönetim organlarının demokratik usullerle ve hukuk çerçevesinde belirlenmesi, iş dünyasının temsil gücünün ve kurumsal meşruiyetinin güçlenmesi bakımından da önem taşımaktadır." diye konuştu.

"Yüksek Seçim Kurulunun en büyük sermayesi güvendir"

Mutta, ölçütlerinin Anayasa, kanunlar ve hukuk olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seçim yönetiminde güven yalnızca sonuçların doğru olmasından ibaret değildir, aynı zamanda vatandaşlar, adaylar, kurumlar ve bütün tarafların sürecin her aşamasının hukuka uygun, tarafsız ve öngörülebilir biçimde yürütüldüğünden emin olmasıdır. Bu sebeple Yüksek Seçim Kurulunun ve seçim kurullarımızın en büyük sermayesi güvendir. Güveni korumanın yolu ise hukuk karşısında eşitlikten, uygulamada birlikten, kararlarımızda tutarlılıktan ve görevimizi her türlü dış etkiden uzak, yalnızca mevzuatın bize yüklediği görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde yerine getirmekten geçmektedir. Teşkilatımızın bu hassasiyetlere sahip olduğuna yürekten inanmaktayım."

Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de eğitim programından daha güçlü bir demokrasi ve ülkenin itibarı için faydalı sonuçlar çıkacağına inandığını söyledi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da oda ve borsaların şehirlerin ekonomisine katkı sunduğunun altını çizerek, bu kurumların organ seçimlerinin hukuka uygun, şeffaf, güvenilir ve sağlıklı şekilde yürütülmesinde eğitim programının önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi.