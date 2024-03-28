YSK, oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini bildirdi - Son Dakika
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YSK, oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini bildirdi

YSK, Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen yazı üzerine, oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine karar verdi. YSK, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair Genelge'ye atıfta bulunarak, oyların sayım ve dökümünün derhal başlanması ve aralıksız yapılması gerektiğini hatırlattı.

28.03.2024 18:59  Güncelleme: 19:01
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçiminin "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" bildirdi.

Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca YSK'ya gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda "sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı" ifade edildi ve "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" soruldu.

Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un "Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır.' hükmü bulunduğu hatırlatıldı.

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine" oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: AA

Bahçe, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK, oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini bildirdi - Son Dakika

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