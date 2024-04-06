YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir - Son Dakika
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YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir

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Yüksek Seçim Kurulu'ndan Van kararının gerekçesine ilişkin yapılan açıklamada, "Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir. Abdullah Zeydan seçilme yeterliliği taşımaktadır" ifadelerine yer verildi.

06.04.2024 16:12  Güncelleme: 16:29
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Van'da en çok oyu alan Abdullah Zeydan hakkındaki "memnu hakların iadesi kararı" mahkeme tarafından kaldırılmış, bunun üzerine Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle mazbatasını vermemişti. Yüksek Seçim Kurulu ise DEM Parti'nin itirazını haklı bularak, mazbatanın Zeydan'a verilmesine hükmetmişti. YSK alınan kararın gerekçesini de açıkladı.

"KANUNA AYKIRI VERİLEN KARAR KESİNLEŞMEMİŞTİR"

YSK'dan yapılan açıklamada, "Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (Dem Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Abdullah Zeydan'ın adli sicil ve arşiv kaydında yer alan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin süresi içinde kesinleşmişyasaklanmış hakların geri verilmesi kararının Van İl Seçim Kuruluna ibraz edildiği anlaşılmaktadır. Belediye başkanlığı adaylıkları kesinleştikten sonra 29 Mart 2024 tarihinde usulüne uygun şekilde kesinleşmiş, yasaklanmış hakların geri verilmesi kararının aynı mahkeme tarafından iptaline karar verilmiş olsa da, sonradan kanuna aykırı şekilde verilen bu karar da henüz kesinleşmemiştir. 4/4/2023 tarihli ve usulüne uygun olarak kesinleştirilen yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı halen hukuk dünyasında varlığını korumaktadır." denildi.

YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir

DÜN MAZBATASINI ALDI

Dün mazbatasını alan Abdullah Zeydan, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Coğrafyamızın çatışmalara ihtiyacı yok. Hepimizin toplumsal barışa ihtiyacı var" ifadelerine yer vermişti.

NE OLMUŞTU?

Van İl Seçim Kurulu, mazbatayı en çok oy alan ikinci sıradaki AKP'nin adayı Abdullah Arvas'a vermişti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise yurt genelindeki tepkilerin ardından oy çokluğu ile Van'da mazbatanın DEM Partili Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetmişti. Karar 4'e karşı 7 oyla alınmıştı. DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK'nın Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdiğini duyurmuştu. Tiryaki, YSK'ye yapılan itirazın oy çokluğu ile kabul edildiğini söylemişti.

YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi\'nin son kararı yok hükmündedir

Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ibrahim kahveci: seçilmiş bir adaya da bu yapılmadı.her ne kadar DEM parti de olsa . 21 31 Yanıtla
  • Mehmet Emin Aloş: bu adam arabası ile pkk ya silah tasiyinca pkk sizi tükürüğü ile boğar deyince devlet ve hükumet neredeydi şimdi de yüzüne gözüne bulastiriyorlar 28 16 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Hukukun üstünlüğünü görmeyi özlemiştik. 26 16 Yanıtla
  • Murat Kantarcı: Derhal YSK istifa etmeli daha adayların geçmiş araştırması yapamayanlar dan sorumluluklarını yerine getiremeyenler o koltuklarda durmasınlar 26 5 Yanıtla
  • Hursit Yavas: Yakinda bu koltuktan alinir bu pkeke sevici 16 9 Yanıtla
  • Hüseyin Özgün: Dem dema azadiyeye 10 8 Yanıtla
  • Aykut Türkmen: Bu sene kovandaki Arı az bal verdi diye Arı’yı kovandan çıkarıp yerine sinek koyarsan seneye b. Yersin 9 3 Yanıtla
  • necmettin sağlam: adaletmi yoksa sandaletmi 9 2 Yanıtla
  • Cengiz Giderer: Kılıfına uydurdukları dermişim 4 6 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf: Bu saçı boyasız naturel saçlı hanım kim 1 1 Yanıtla
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