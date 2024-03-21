YTB İstanbul Ofisi, Türkiye Bursları öğrencileri için iftar etkinliği düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Türkiye Bursları ile eğitim gören uluslararası öğrenciler için YTB İstanbul Ofisi tarafından iftar etkinliği düzenlendi.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesindeki iftar programına, farklı coğrafyalardan gelip Türkiye'de yükseköğrenim gören 300'den fazla öğrenci katıldı.
Uluslararası öğrencilerin Türkiye'de ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşama fırsatı bulduğu etkinlikte, kaligrafi, ebru ve ıhlamur baskı atölyeleri düzenlendi.
Türk dünyası ülkelerinden öğrenciler de kurdukları stantlarla kendi ülke ve kültürlerini geleneksel kıyafetler, yemekler ve enstrümanlarla tanıttı.
YTB İstanbul Koordinatörü Emre Oruç, burada yaptığı konuşmada, YTB İstanbul Ofisi olarak yıl içerisinde 40'tan fazla uluslararası öğrenci akademisi dersleri ve çeşitli kurslar açtıklarını hatırlattı.
İftar programlarında da birlik ve beraberlik ruhunu en derinden hissettiklerini kaydeden Oruç, "Onlarca farklı ülkeden aramıza katılan ve iftar sofralarında buluştuğumuz uluslararası öğrencilerimizle bu paylaşımı yapmak bizler açısından da son derece keyifli. Başta Gazze'deki Müslümanlar olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde baskı altında yaşayan tüm insanlar için bu mübarek ayda da dualarımızı eksik etmiyor, yaşanan zulmün son bulmasını tüm kalbimizle diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Oruç, öğrencilerin Nevruz Bayramı'nı da tebrik etti.
İftarın ardından Osmanlı macunu ve ramazan şerbeti ikram edildi.
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