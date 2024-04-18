YTÜ\'de Yeni Eğitim Modeli ve Sertifika Programları Tanıtıldı

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Yıldız Teknik Üniversitesinde (YTÜ) yeni eğitim modeli ve yeni sertifika programlarını tanıtmak amacıyla "Temel Bilimler Farkındalık Çalıştayı" düzenlendi.

Üniversitenin Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilerin yanı sıra birçok üniversiteli ile bazı araştırmacılar katıldı.

YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salim Yüce, yaptığı konuşmada, yeni eğitim modeli, yenilikler ve sertifika programlarını anlattı.

Öğrencilere üniversite ve bölüm tercihleri konusunda tavsiyelerde bulunan Yüce, "Tercih yaparken korkmayın. Sizi en çok hangi bölümün mutlu edeceğini bilecek sizsiniz. Bunun için öğretmen ve ailelerin tecrübelerini, önerilerini dinleyin ama nihai kararı siz verin." dedi.

Prof. Dr. Yüce, üniversiteler ve bölümler arası geçiş konusunda önemli yeniliklere imza atıldığını dile getirdi.

Geçiş fırsatlarının öğrencilerin hayallerini gerçekleştirme konusunda büyük kolaylıklar sağladığına dikkati çeken Yüce, "Üniversiteyi kazandıktan sonra kurum içi ve kurum dışı olmak üzere iki yatay geçiş hakkınız var. Kazandığınız bölümde bir sene okuduktan sonra ders notlarınıza göre başka bir üniversitenin aynı bölümüne geçme şansınız var. ya da matematik bölümünü kazandınız ama istatistik bölümünü de istiyordunuz. Yine not ortalaması ve YKS puanıyla birlikte yatay geçiş yaparak hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz." diye konuştu.

Üniversitelerinin birçok konuda öğrencilere ekstra avantaj sağladığını vurgulayan Yüce, önemli yeniliklerden birinin de son yıldaki staj programları olduğunu kaydetti.

Dekan Yüce, öğrencilerin 4. yılında alanlarıyla ilgili anlaşmalı şirketlerde staj yapabileceğinin altını çizerek, "Bir dönem boyunca okula uğramadan tüm teorik bilgilerinizi uygulamaya dönüştüreceğiniz 'işletmede mesleki eğitim' adı altında şirketlerde staj yapabiliyorsunuz. Okurken aynı zamanda ücret de alıyorsunuz. Sektörü öğrenciyken tanımış oluyorsunuz. Edindiğiniz izlenim sizi ileride iş sahibi yapıyor." ifadelerini kullandı.

"Canlıya dokunmak zorundasınız"

Sertifika programlarıyla gençlerin hayallerinin önündeki engelleri kaldırdıklarını ve programların iş konusunda da büyük avantaj sağlayacağını vurgulayan Yüce, şunları kaydetti:

"Öğretim planımızı önümüzdeki yıldan itibaren uygulayacağız. Fen-Edebiyat Fakültesindeki 6 bölüm için 4 zorunlu ders ekledik, Yapay Zekaya Giriş, Temel Bilgisayar Teknolojileri'ne Giriş. Burada da özel sektörün istemiş olduğu yazılımları elimizden geldiği kadar giriş kapsamında vermeyi planlıyoruz. Sosyal Sorumluluk ve Adalet, çok iyi bir matematikçi ya da istatistikçi olabilirsiniz ama canlıya dokunmak zorundasınız. İçinizdeki merhamet duygusu olmalı. Mutlaka bir sosyal sorumluluk projesine dahil olacaksınız. Bütün bölümlere zorunlu hale getirdiğimiz diğer ders Kariyer Planlaması ve Mesleki Etik. Seçtiğiniz alandaki en iyi insan kaynakları yöneticilerini derse çağırıyoruz. Onlar size hangi alanlarda ne tür süreçlerin beklediğini anlatacak."