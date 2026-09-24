Yuhalanan Netanyahu, onlarca ülkenin terk ettiği boşalan BM salonunda konuştu - Son Dakika
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Yuhalanan Netanyahu, onlarca ülkenin terk ettiği boşalan BM salonunda konuştu

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İsrail Başbakanı Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Türkiye'nin de aralarında olduğu onlarca ülke temsilcisince protesto edilip yuhalandı. Temsilciler salonu terk ederken Netanyahu boşalan salonda konuştu, bazı ülkeler ise hiç gelmedi.

NEW Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurul konuşması sırasında pek çok ülke temsilcisinin kendisini protesto ederek terk ettiği salona hitap etti.

Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.

Aralarında Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran ve Endonezya'nın da bulunduğu onlarca ülke, Netanyahu kürsüye çıkarken salonu terk etti.

Diğer taraftan İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya, Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi.

Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü.

Genel Kurul'daki misafir locasının ise İsrail destekçileriyle doldurulduğu, alkışlar eşliğinde Netanyahu'ya tezahürat yapıldığı duyuldu.

Böylelikle Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edilirken, New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi.

New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganını atarken, "Soykırıma son verin", "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: AA
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