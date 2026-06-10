Yüksek Gerilim Kazası: Ali Zeynel Erhan'ın Mücadelesi - Son Dakika
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Yüksek Gerilim Kazası: Ali Zeynel Erhan'ın Mücadelesi

10.06.2026 20:33
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Iğdır'da inşaatta elektrik akımına kapılan Erhan, 42 gündür tedavi görüyor; iş güvenliği yoktu.

IĞDIR'da çalıştığı inşaatta yüksek gerilim hattından ark yapan elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan 4 çocuk babası Ali Zeynel Erhan(44), 42 gündür Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi görüyor. Üç gün komada kalan Erhan'ın sağ kolundaki 3'üncü derece yanıklar için deri nakli yapıldı.

MAKARANIN İPİ İÇİN BALKONA ÇIKTI

Iğdır'da bir inşaatta alçı ustası olarak çalışan Ali Zeynel Erhan, arkadaşlarının üst katlara malzeme çektikleri makaranın ipinin düşmesi üzerine yardımcı olmak istedi. İddiaya göre 4'üncü kattan 3'üncü kata inen Erhan, elindeki 2,5 metre uzunluğundaki metal mastarla balkona çıktı. Bu sırada, binaya yaklaşık 2,5 metre uzaklıktaki yüksek gerilim hattından ark yapan elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Erhan, çalışma arkadaşları tarafından binadan indirildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erhan, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

'ÜÇ GÜN SONRA GÖZÜMÜ ERZURUM'DA AÇTIM'

Erzurum'da üç gün yoğun bakım ünitesinde komada kalan Erhan, "Balkona çıktığımda dışarıda yüksek gerilim elektrik hattı vardı. Aramızdaki mesafe 2-2,5 metre civarındaydı. Balkon mermerine yaklaştıktan sonra çarpıldım. Üç gün sonra gözümü Erzurum Şehir Hastanesi'nde açtım. O zaman hafızam komple gitmişti. Bana ne olduğunu bile bilmiyordum. Arkadaşlarım beni aşağıya indirip üstüme toprak atmışlar. Daha sonra ambulansla önce Iğdır Devlet Hastanesi'ne, oradan da Erzurum'a sevk etmişler" dedi.

'KALÇAMDAN ALINAN DERİ KOLUMA NAKLEDİLDİ'

Vücudunun birçok bölgesinde yanık oluştuğunu belirten Erhan, "Sağ kolum komple yanmıştı. Sağ ve sol kolumun altı, kasığıma kadar yanmıştı. Göğsüm ve yüzüm de yanmıştı. Tedavim hala devam ediyor. Kalçamdan deri aldılar, koluma naklettiler" diye konuştu.

"İŞ GÜVENLİĞİ YOKTU"

İş güvenliği konusunda gerekli uyarıların yapılmadığını öne süren Erhan, "İnşaatta elektrik akımı tehlikesi olduğunu bize söylemediler. Burada yüksek gerilim var, dikkatli olun demediler. İş güvenliği yoktu" dedi.

"ÇOCUKLARIMA SÖYLEYEMİYORUM"

Yaşadığı olayın psikolojik etkilerini halen üzerinden atamadığını anlatan Erhan, "Bu olaydan dolayı çocuklarıma söyleyemiyorum. Çünkü hala etkisi altındayım. Sadece büyük kızım biliyor, diğerleri bilmiyor" ifadelerini kullandı.

TABURCU EDİLECEK

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi hekimlerinden Dr. Emre Nohutçu, Ali Zeynel Erhan'ı 12 Haziran Cuma günü taburcu etmeyi planladıklarını söyledi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Iğdır, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Gerilim Kazası: Ali Zeynel Erhan'ın Mücadelesi - Son Dakika

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