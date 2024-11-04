Yüksek Kesimlere Kar Yağışı Bekleniyor

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(ANKARA) - Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevreleri yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2-4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 12, en düşük 3; İstanbul'da en yüksek 16, en düşük 9; İzmir'de en yüksek 20, en düşük 10 derece olacak.