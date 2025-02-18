Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı'na Soru Önergesi - Son Dakika
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Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı'na Soru Önergesi

CHP'li Özçağdaş, YÖK Başkanı Erol Özvar ile görüşme talebinin reddedilmesini eleştirdi.

18.02.2025 13:27
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, TBMM'de verdiği soru önergesinde, "Ülkemizde bir Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı var mıdır" sorusuna, Milli Eğitim Bakanlığından "Yükseköğretim Kurulu olarak, hangi yoldan iletilirse iletilsin yükseköğretime ilişkin bütün sorunlar ivedi değerlendirilmekte, görev ve yetkilerimiz kapsamında gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır. Tıp Fakültesi öğrencilerimiz dahil diğer öğrencilerimizin azami öğrenim sürelerine ilişkin sorunlarının çözümüne yönelik çalışma devam etmektedir" yanıtı verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, 26 Aralık 2024'te verdiği soru önergesineilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetmişti:

"Tıp fakültelerinde okuyan öğrencilerinin yaşadığı sorunları dile getirmek ve öğrencilerin mağduriyetlerini gidermek üzerine milletvekilleri olarak Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'la çeşitli tarihlerde görüşülmeye çalışılmıştı. Kendisiyle görüşülemediği, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçesi ele alınırken dile getirildi. Buna rağmen, milletvekilleri olarak Boğaziçi Üniversitesi'yle ilgili kendisiyle görüşülmeye çalışılmasına karşılık yine başarılı olunamamıştır. Konuların aciliyeti ve süre kısıtı olması sebebiyle yaptığımız ısrarlı girişimler karşısında iki konuda da Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'la görüşme sağlanamamıştır.

İlgili kanun kapsamında görevde olan bir Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı var mıdır? Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı olduğunun farkında mıdır? Farkındaysa görevinin getirdiği sorumluluğun gerekliliklerini bilmekte midir? Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı olarak Erol Özvar görevde ise milletvekillerinin görüşme talebine neden yanıt vermemektedir? Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ise kendi alanıyla ilgili bir sorunda iletişim kanallarını milletvekillerine kapatmasının nedenleri nelerdir?"

Suat Özçağdaş'ın soru önergesine Mlil Eğitim Bakanlığından verilen yanıtta,"Yükseköğretim Kurulu olarak, hangi yoldan iletilirse iletilsin yükseköğretime ilişkin bütün sorunlar ivedi değerlendirilmekte, görev ve yetkilerimiz kapsamında gerekli iş ve işlemler yapılmaktadır. Tıp Fakültesi öğrencilerimiz dahil diğer öğrencilerimizin azami öğrenim sürelerine ilişkin sorunlarının çözümüne yönelik çalışma devam etmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Suat Özçağdaş, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı'na Soru Önergesi - Son Dakika

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